В Украине задолженность за комуслуги выросла на 26%

Средние по стране начисления за жилкомуслуги на одного владельца лицевого счета увеличились на 400,4 грн. по сравнению с ноябрем

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2016 года увеличилась на 26% к уровню ноября и составила 20,175 млрд. грн. Как сообщила Государственная служба статистики, данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины, передает Слово и Дело. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, в целом в декабре 2016 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 7,942 млрд. грн., что составило 63,8% начисленной за этот месяц суммы.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт•ч) в декабре-2016 увеличились на 400,4 грн. (или на 34,6%) по сравнению с ноябрем – до 1,557 тыс. грн.

Согласно данным Госстата, в январе-декабре 2016 года с населением заключено 36,1 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 165 млн. грн.