МВФ озвучил ключевое требование для выделения траша

Для выделения очередного транша МВФ назвал основное требование

МВФ требует повысить пенсионный возраст. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«МВФ настаивает на включении в проект меморандума пункта о повышении пенсионного возраста. Мы категорически против», - сказал Рева.

Рева отметил, что МВФ отметил огромные проблемы в Украине с Пенсионным Фондом.

По словам чиновника, в этой ситуации есть только два выхода, а именно: сокращать число тех, кто получает песни или же увеличить число тех, кто их будет платить.

Он также подчеркнул, что по пенсионной реформе у Украины и МВФ «во многом общее видение», однако опять же, «за исключением решения о повышении пенсионного возраста».

Напомним, 25 января стало известно о том, что Международный валютный фонд не включил в свой календарь на январь вопрос выделения Украине следующего транша. Об этом сообщается на сайте МВФ.

Украина планирует получить еще 8 траншей кредита по программе EFF с Международным валютным фондом в объеме 9,9 млрд долларов до конца 2018 года, говорится в письме, которое готовит президент, Кабмин, и глава НБУ.

Ранее сообщалось о том, что Украина не выполнила 8 из 11 обязательных условий для продолжения кредитования Международным валютным фондом. Киев объясняет это тем, что с сентября по декабрь прошлого года все внимание было приковано к вопросам обеспечения стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года - второй транш на 1,7 миллиарда. Фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму 1 миллиард долларов 16 сентября.

Также сообщалось о том, что Кабинет Министров до сих пор не определился, каким образом будет проведена реформа пенсионной системы в Украине.