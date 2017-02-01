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Компания «РостДорСтрой» построит объездную дорогу в Рени

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трасса Одесса-Рени

В конце прошлого года одесская компания «РостДорСтой» выиграла тендер Службы автомобильных дорог в Одесской области Государственного агентства Укравтодор на строительство новой дороги в обход города Рени, которая будет логическим продолжением автодороги М-15.

Тендер проводился по европейской системе ПРОЗОРРО. К компаниям, участвующим в тендере, выдвигались жесткие требования, а именно: опыт работы по строительству мостовых сооружений и земляных насыпей. В начале определялись фирмы, которые имеют опыт строительства объектов 5-й категории сложности. После прохождения квалификации, участники боролись за подачу лучшей цены на выполнение работ. Тендерная комиссия признала победителем украинскую компанию «РостДорСтрой», которая предложила лучшие ценовые условия, чем турецкая компания «Онур Конструктион Интернешнл»

Как отмечают в компании «РостДорСтрой», при условиях нормального государственного финансирования совершенно новая дорога с мостовым переходом через железную дорогу будет закончена в середине 2018 года.

Напомним, компания «РостДорСтрой» менее чем за 3 месяца построила более 60 км дороги М-15 Одесса-Рени, с применением современных европейских технологий дорожного строительства. В ноябре 2016 года церемония торжественного открытия этой магистрали с участием Президента Украины состоялась именно на участке дороги, которую строили специалисты компании «РостДорСтрой».

Справка: ООО «РостДорСтрой» на рынке с 2005 года. Осуществляет свою деятельность в 5 областях Украины, городах Киеве и Одессе. Высокое качество и гарантия работ обеспечиваются благодаря высокой квалификации персонала компании (более 600 человек) и значительной производственно-технической базой (в активах компании свыше 1000 единиц различной техники).

За 11 лет на рынке дорожного строительства, основными знаковыми объектами компании «РостДорСтрой» стали:

в г. Киев - площадь Победы, бульвар Л. Украинки, ул. Красноармейская, проспект Григоренко;

в г. Одесса - ул. Балковская и Фонтанская дорога, ул. Успенская и ул. Тираспольская, в процессе реконструкций применялись самые современные технологии дорожного строительства с заменой всех коммуникаций. За последние годы реконструкции дороги ул. Марсельская, ул. Сахарова, а уже в 2016 году начата реконструкция ул. Преображенской (тендер выигран по процедуре «Прозорро» и ул. Толбухина. ООО «РостДорСтрой».

Компания активно работает на государственных магистралях страны - на трассе Одесса- Киев (М-05), Одесса-Рени (М-15), на трассе международного значения М-22 Полтава-Александрия, а также на других дорог как государственного, так и местного назначения.

 

 

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Теги: Дороги, Одесса, строительство дорог, тендер, дорога Рени

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