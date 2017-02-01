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Эксперт: «Повышение тарифов на ж/д перевозки не решит проблемы монополиста, но создаст их бизнесу»

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Каленков считает, что неэффективность «Укрзализныци» дорого обходится украинцам

Александр Каленков рассказал о негативных последствиях для Украины, связанных с повышением тарифов на железнодорожные перевозки 

Слишком дорого обходится украинцам неэффективность государственного монополиста ПАО «Укрзализныця» (УЗ). В частности, она даже существенно бьет по курсу гривны. Об этом заявил глава объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков, комментируя желание (УЗ) поднять тарифы на грузовые перевозки.

«Действия «Укрзализници» уже привели к тому, что недопроизводство в прошлом году составило порядка пятнадцати процентов (в горно-металлургической отрасли – Ред. ). Что такое пятнадцать процентов? Это несколько миллиардов долларов недопоступлений валютной выручки, а это миллиарды гривен недопоступления в бюджет, это давление на курс. Это цифры, которые сопоставимы с той помощью, которую мы получаем от международных финансовых институтов, поэтому крайне важна ритмичная и эффективная работа украинской железной дороги», - заявил Каленков.

Эксперт напоминает, что повышение тарифов – мера не новая. За последние годы стоимость грузовых перевозок повышались в два с половиной раза, но при этом грузооборот упал на тридцать процентов. Потому не стоит надеяться, что повышение тарифов решит проблемы монополиста. Наоборот, это только добавит проблем  бизнесу, вынуждая его прибегать к сокращением рабочих мест, терять конкурентные позиции на мировых рынках и останавливать производства.

«Дальнейшее повышение приведет к такому же результату: грузооборот будет падать. Что такое падение грузооборота? Это означает, что предприятия не смогут вовремя доставлять сырье, производить продукцию и отправлять ее своим потребителям. Поэтому предприятия будут вынуждены сокращать производство, а сокращение производства – это сокращения работников», заявил эксперт.

 Как уже сообщалось, «Укрзализныця» стала инициатором повышения тарифов на грузовые перевозки в 2017 году сразу на 25%. Представители крупнейших отраслей украинской экономики, обеспечивающие около 2/3 валютной выручки Украины выступили против такого решения. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что увеличение железнодорожных тарифов повлечет рост потребительских цен.

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Теги: Александр Каленков, грузовые перевозки, железнодорожные перевозки, перевозки, повышение, тариф, тарифы на перевозки, Укрзализныця

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