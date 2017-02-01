Получателей соцпомощи будут проверять социальные инспекторы

Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении социальной поддержки с 2018 года будут осуществлять ревизоры из социальных инспекций

Правительство в среду одобрило законопроект «Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки», сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

В сообщении отмечается, что законопроект был разработан с целью выполнения соглашения о займе с Международным банком реконструкции и развития по модернизации системы социальной поддержки населения Украины и для повышения эффективности предоставления государственной поддержки.

Предусматривается, что государственный контроль за соблюдением законодательства при предоставлении социальной поддержки с 1 января 2018 года будут осуществлять социальные инспекторы – должностные лица территориальных органов Минсоцполитики – социальных инспекций.

В сообщении подчеркивается, что законопроект направлен на своевременное выявление случаев нарушения при назначении социальной поддержки; мониторинг и анализ финансового и имущественного состояния лиц, нуждающихся в государственной помощи, на основании данных, полученных из информационных систем других органов исполнительной власти.

Социальное инспектирование и контроль за соблюдением законодательства при предоставлении социальной поддержки будет осуществляться в порядке, установленном Кабмином.