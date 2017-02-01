Получателей соцпомощи будут проверять социальные инспекторы

Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении социальной поддержки с 2018 года будут осуществлять ревизоры из социальных инспекций
Правительство в среду одобрило законопроект «Об обеспечении государственного контроля при предоставлении социальной поддержки», сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
В сообщении отмечается, что законопроект был разработан с целью выполнения соглашения о займе с Международным банком реконструкции и развития по модернизации системы социальной поддержки населения Украины и для повышения эффективности предоставления государственной поддержки.
Предусматривается, что государственный контроль за соблюдением законодательства при предоставлении социальной поддержки с 1 января 2018 года будут осуществлять социальные инспекторы – должностные лица территориальных органов Минсоцполитики – социальных инспекций.
В сообщении подчеркивается, что законопроект направлен на своевременное выявление случаев нарушения при назначении социальной поддержки; мониторинг и анализ финансового и имущественного состояния лиц, нуждающихся в государственной помощи, на основании данных, полученных из информационных систем других органов исполнительной власти.
Социальное инспектирование и контроль за соблюдением законодательства при предоставлении социальной поддержки будет осуществляться в порядке, установленном Кабмином.
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Теги: контроль, льготы, Минсоцполитики, помощь, инспекторы
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