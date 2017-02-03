Квадратные метры в новостройках могут резко подорожать

Цены в новых домах могут вырасти из-за роста тарифов на присоединение к электросетям

Более чем на 10% может подорожать жилье в новостройках из-за роста тарифов на присоединение к электросетям. Такой прогноз сделали специалисты компании InCo home, комментируя утвержденную ранее НКРЭКУ удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год.

«Опираясь на опыт работы по прошлым объектам, можно спрогнозировать, что нововведенное подорожание приведет к увеличению на 10% и более стоимости квадратных метров жилья», – заявил руководитель службы контроля капитальных инвестиций InCo home Сергей Трофимчук.

«К примеру затраты за подключение до 2017 года для 9-этажного 4-подъездного дома составляли около 1,8 млн. грн., теперь же это будет стоимость от 2,7 млн. грн. до 8,2 млн. грн. в зависимости от индивидуальных особенностей объекта», – объяснил он.

31 января НКРЭКУ утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне 3,7–11,3 тысяч грн./кВт.