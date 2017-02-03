У ликвидируемых банков активы оказались фиктивными »

Почти весь кредитный портфель неплатежеспособных финучреждений является проблемным и не обслуживается

Активы 70 неплатежеспособных банков, независимые оценщики оценили в 94 млрд. грн., при том что на бумаге их стоимость превысила 418 млрд. грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов, сообщает URB.ua.

«Такие цифры объясняются тем, что в процессе оценки принимаются во внимание прежде всего качество и актуальная рыночная стоимость обеспечения по кредитам, а не цифры, зафиксированные в бухгалтерских документах банков. 80% активов неплатежеспособных банков – это кредиты. Основными характеристиками, влияющими на их рыночную стоимость, являются – наличие залога и его стоимость, история обслуживания кредитов, не находится ли заемщик в банкротстве (в том числе – фиктивном), состояние претензионно-исковой работы, финансовое состояние заемщиков», – объяснили в ФГВФЛ.

Почти весь кредитный портфель неплатежеспособных банков (90% от общей суммы задолженности) является проблемным и не обслуживается.

Почти половина кредитного портфеля всех неплатежеспособных банков (на сумму почти 180 млрд. грн.) выдана 600 крупным бизнес-группам, половина из которых связаны с банками лиц, не обслуживающих свои обязательства.

Часть заемщиков и переданных в залог банку объектов – расположены в Крыму и зоне проведения АТО. Всего на неподконтрольной территории Украины находятся активы на более чем 50 млрд. грн.

Более 10% от общего кредитного портфеля банков (на 37 млрд. грн.) – кредиты, залогом по которым выступают «мусорные» ценные бумаги.