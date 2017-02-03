С миру по нитке: чьим должником рассчитывает стать Украина

1 млрд. долларов от размещения ОВГЗ под гарантии правительства США в 2017 году украинцы не дождутся

Национальный банк Украины уже не ожидает получения 1 млрд. долларов от размещения облигаций внешнего госзайма под гарантии правительства США в 2017 году. В опубликованном графике официального финансирования Украины в этом году исчез 1 млрд. долларов от размещения под госгарантии США – в предыдущем отчете НБУ была информация об этом займе в 1 млрд. долларов, сообщает МинПром.

По прогнозам НБУ, Украина в 2017 году получит от Международного валютного фонда 4,6 млрд. долларов (ранее ожидалось 5,4 млрд.) четырьмя траншами, от ЕС – 1,3 млрд. долларов, а также 300 млн. долларов от других кредиторов.

На 2018 год к получению запланировано около 3,9 млрд. долларов от МВФ (в предыдущем отчете было 2,9 млрд. долларов). НБУ также прогнозирует размещение правительством в 2018 году еврооблигаций на 2 млрд. долларов.

Напомним, Украина разместила первый выпуск пятилетних еврооблигаций на 1 млрд. долларов под госгарантии США в мае 2014 года. Второй транш госгарантий США Украина получила спустя год, в мае 2015 года. Тогда был размещен облигационный заем также на 1 млрд. долларов.