Украина лидирует в Европе по поставкам орехов

На сегодня в стране уже высажено более 5 тыс. га грецкого ореха и 600 га фундука

Украина занимает первое место в экспорте грецкого ореха среди стран Европы. Также Украина вошла в топ-5 производителей этого продукта в мире.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Развитие производства нишевой продукции, интересной для малых и средних производителей, такой как плоды орехов, является одним из приоритетов для Минагрополитики сегодня. Для развития промышленного производства и экспорта необходимо создавать кооперативы или кластеры. На сегодня производство орехов раздроблено по структуре. Это мешает как эффективному выходу на внешние рынки, так и упорядочению работы этой отрасли на внутреннем рынке. Объединение производителей может решить многие из этих вопросов», – отметила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

Сегодня в Украине уже высажено более 5 тыс. га грецкого ореха, 600 га фундука. На 2017 год запланированы посадки еще 2,5 тыс. га орехоплодных культур.

В 2016 году экспорт орехов составил 40 тыс. тонн, стоимость была $79,2 млн. Импорт составил 1,9 тыс. тонн, стоимость – $13,5 млн. Главные страны-экспортеры орехов в 2016 году: Ирак, Иран, Греция, Азербайджан и Беларусь.