Блокада ОРДЛО выгодна российским угольным компаниям, - эксперт

Стал известен сценарий, по которому Украина вынуждена будет пойти случае полной блокады поставок украинского угля из неконтролируемых территорий

В случае, если Украина откажется от угля с неконтролируемых территорий, появится необходимость в закупке его у агрессора, за доллары, по ценам значительно выше внутренних. Такое мнение высказал аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Полтораков.

«Искомые 9-10 млн тонн антрацита по нынешним деньгам это еще минус 0,9-1 млрд долл внешнеэкономического сальдо. Правда тут важно другое: где его купить. Сейчас 2/3 ( 906,3 млн. из 1,47 млрд долл.) приходится на российский уголь. И здесь не только вопрос цены/наличия товара. В Украине сейчас главная проблема – логистическая, а именно пропускная способность портов. Поэтому Киев вынужден будет закупить более половины необходимого антрацита», - отметил он.

Отмечается, что по информации СБУ, в 2016 году предприятия, зарегистрированные на подконтрольной территории заплатили в государственный бюджет Украины 32 млрд грн (включая военный сбор). В тоже время оборонный бюджет Украины в 2016 составил 62,6 млрд грн.

Напомним, бойцы которые блокируют ветку железной дороги в Донецкой области рассказали, кто на самом стоит за экономической блокадой

Ранее сообщалось о том, что 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

26 января ветераны АТО заблокировали узловую станцию «Светланово» в Луганской области. 30 января на участке ж/д путей в «серой зоне» вырезали участок рельс, при этом участники блокады заявили, что не причастны к этому. Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта).

Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе, которую сейчас проводят ветераны АТО и заявил, что идет блокада прежде всего поставок угля. По его словам, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет. О необходимости поставок угля с оккупированных территорий Донбасса говорил и премьер-министр Владимир Гройсман.

Позже выяснилось, что из-за блокады железной дороги Славянская тепловая электростанция (ТЭС) может остановиться с 5 февраля из-за нехватки угля.

Предполагалось, что из-за нехватки угля с 5 февраля будет отключена Славянская ТЭС с замещением мощностями АЭС, 27 февраля остановится Луганская ТЭС, прекращение поставок электричества на севере Луганской области.