Канада отказалась выделить Украине летальное вооружение

Украина не получит летальное оружие от Канады

Канада не будет предоставлять Украине летальное вооружение, но останется одним из ключевых партнеров в сфере обороны. Об сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук.

«О летальном вооружении не идет речь в данный момент. У нас как раз идет процесс принятия политического решения о следующих этапах канадско-украинского военного технического сотрудничества, сотрудничества в учениях. Поэтому я бы не хотел перед принятием такого решения высказывать какие-то гипотезы. Думаю, мы сохраним близкий контакт с Вооруженными силами Украины», - сказал он.

Он отметил, что Оттава собирается остаться одним из ключевых партнеров Киева в области обороны.