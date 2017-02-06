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Профсоюзы бьют тревогу: блокировка ж/д в Донбассе остановит заводы

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Блокада путей нанесет государству больше вреда, чем пользы

Профсоюзные организации написали письмо руководителям страны, в котором предупреждают  о том, что блокирование железной дороги на Донбассе нанесет серьезный ущерб государству, несмотря на якобы благие намерения, декларируемые организаторами акции

 К остановкам украинских заводов,  потере рабочих мест и падению курса гривны приведет блокирование железной дороги на Донбассе.  Об этом идет речь в письме в адрес президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра  Украины Владимира Гройсмана, председателя СНБО Александра Турчинова, которое написали главы федераций и профсоюзов металлургов и горняков.

 "Блокирование, направленное на прекращение сотрудничества с неконтролируемой территорией, в первую очередь, негативно скажется на экономике Украины. Прекращение железнодорожного сообщения с временно неподконтрольными территориями приведет к снижению, а в некоторых случаях и к полной остановке производства на предприятиях горно-металлургического комплекса (ГМК). Это горно-обогатительные и металлургические комбинаты, ферросплавные и коксохимические заводы. Часть из них расположена на украинской территории, часть – на оккупированной, но все они работают в украинской юрисдикции и платят налоги в бюджет Украины», - говорится в письме руководителям государства.

 Авторы письма подчеркивают, что большинство пострадавших из-за блокады предприятий работают на экспорт. Получаемая от продажи их продукции выручка помогает поддерживать курс национальной валюты. Также огромный вред может быть нанесен железнодорожной и портовой инфраструктуре, ведь предприятия ГМК являются крупнейшими грузоотправителями.

 "Сокращение экспорта украинской продукции может привести к ухудшению торгового баланса, девальвации национальной валюты и очередному росту цен, а также потере рынков сбыта, которые быстро будут завоеваны  другими поставщиками, что повлечет за собой еще большее обнищание основной части населения», - сообщается в письме.

 Авторы письма прогнозируют, что блокирование железной дороги в Донбассе приведет к нанесению серьезного ущерба Украине, несмотря на якобы благие намерения, декларируемые организаторами акции.

 "Учитывая остроту ситуации и масштаб потенциальных негативных последствий, обращаемся к вам с призывом принять необходимые меры в пределах ваших полномочий для восстановления работы железнодорожного транспорта Украины и грузоперевозок между украинскими промышленными предприятиями», - резюмируют авторы письма.

 Как сообщалось, на Донбассе с 25 января заблокированы ж/д переезд Светланово-Шипилово, а с 2 февраля -  Курдюмовка-Артемовск.

Ранее «Комментарии" писали о том, что Славянская ТЭС перешла на аварийный режим из-за блокады.

 

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Теги: батальоны Донбасс и Айдар, блокада, грузоперевозки, Донбасс, железная дорога, заводы, профсоюзы, Уголь

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