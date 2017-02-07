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В 2016 году Украина накормила Европу на 4,2 млрд. долларов

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Страны Европы заняли второе место среди регионов – импортеров украинской аграрной и пищевой продукции

Главными продуктами украинского экспорта в европейские страны были зерновые злаки, масло, семена масличных, плоды и орехи

За 2016 год экспорт украинской аграрной продукции в страны Европы увеличился почти на 1,6% по сравнению с 2015 годом и составил 4,242 млрд. долларов.

Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сообщает Украинская правда.

По ее словам, в 2016 году страны Европы заняли второе место среди регионов – импортеров украинской аграрной и пищевой продукции с долей 27,5%, уступив лишь странам Азии.

«В общем же товарообороте сельскохозяйственной продукцией доля ЕС в прошлом году составила 31,5%. В топ-5 стран – импортеров нашей продукции с ЕС вошли Испания, Польша, Нидерланды, Италия и Германия», – отметила Трофимцева.

По словам заместителя министра, главными продуктами украинского экспорта в страны Европы прошлого года стали: зерновые злаки, масло, семена масличных, плоды и орехи.

Также заместитель министра отметила, что импорт европейских продуктов в Украину тоже вырос за 2016 год и составил 1,904 млрд. долларов.

«Основными продуктами импорта стали пищевые продукты, такие как соусы, кофе, чай и другие – 233,6 млн. долларов, какао-бобы и шоколад – 113,7 млн. долларов, а также зерновые злаки – 105,6 млн. долларов и т.д», – сообщила Трофимцева.

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Теги: ЕС, зерновые, импорт, орехи, экспорт

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