Торговли углем с «Л/ДНР» не существует - Тука

Украина не ведет никаких торгово-экономических отношений с властями с неподконтрольных территориях по части закупки угля

Об этом в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил заместитель министра по вопросам АТО Георгий Тука.

По его словам, уголь только перемещается с добывающих предприятий из зоны АТО, и средства на самопровозглашенные республики за него не перечисляются.

«Как таковой торговли углем (с неподконтрольными территориями - ред.) не существует. Уголь используют в основном два юридических лица «Центрэнерго» и ДТЭК. Есть разные шахты на неподконтрольных территориях, и те, которые поставляют нам уголь принадлежат компании ДТЭК. Фактически компания сама себе перевозит собственные грузы», - сказал Тука.

Также он отметил, что уголь попадает на обогатительные фабрики после этого он попадает на генерации и только после этого поступает к нам в виде тепла или света, сообщает bagnet.

Кроме того, заместитель министра по вопросам АТО напомнил, что добывающие предприятия, расположенные на неконтролируемых территориях, перерегистрированы на контролируемую украинскими властями территорию.

По его словам оборудование для шахт или материалы для ремонта закупаются контролируемой территории и перемещается через линию разграничения на неконтролируемые территории только при согласовании с СБУ.

Ранее сообщалось о том, что 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

26 января ветераны АТО заблокировали узловую станцию «Светланово» в Луганской области. 30 января на участке ж/д путей в «серой зоне» вырезали участок рельс, при этом участники блокады заявили, что не причастны к этому. Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта).

Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе, которую сейчас проводят ветераны АТО и заявил, что идет блокада прежде всего поставок угля. По его словам, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет. О необходимости поставок угля с оккупированных территорий Донбасса говорил и премьер-министр Владимир Гройсман.

Позже выяснилось, что из-за блокады железной дороги Славянская тепловая электростанция (ТЭС) может остановиться с 5 февраля из-за нехватки угля.

4 февраля руководитель департамента Славянской ТЭС Александр Бездольный рассказал о том, что в четверг ночь от сети был отключен блок 800 и станция перешла на аварийный режим для отопления Николаевки и самой станции.

Он отметил, что после окончания запасов угля на складе наступит разморожение станции и города.