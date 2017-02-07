МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Деньги

Торговли углем с «Л/ДНР» не существует - Тука

0

Украина не закупает уголь в ОРДЛО

Украина не ведет никаких торгово-экономических отношений с властями с неподконтрольных территориях по части закупки угля

 Об этом в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV заявил заместитель министра по вопросам АТО Георгий Тука. 

По его словам, уголь только перемещается с добывающих предприятий из зоны АТО, и средства на самопровозглашенные республики за него не перечисляются.

«Как таковой торговли углем (с неподконтрольными территориями - ред.) не существует. Уголь используют в основном два юридических лица «Центрэнерго» и ДТЭК. Есть разные шахты на неподконтрольных территориях, и те, которые поставляют нам уголь принадлежат компании ДТЭК. Фактически компания сама себе перевозит собственные грузы», - сказал Тука.

Также он отметил, что уголь попадает на обогатительные фабрики после этого он попадает на генерации и только после этого поступает к нам в виде тепла или света, сообщает bagnet.

Кроме того, заместитель министра по вопросам АТО напомнил, что добывающие предприятия, расположенные на неконтролируемых территориях, перерегистрированы на контролируемую украинскими властями территорию.

По его словам оборудование для шахт или материалы для ремонта закупаются контролируемой территории и перемещается через линию разграничения на неконтролируемые территории только при согласовании с СБУ.

Ранее сообщалось о том, что 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса, было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов.

26 января ветераны АТО заблокировали узловую станцию «Светланово» в Луганской области. 30 января на участке ж/д путей в «серой зоне» вырезали участок рельс, при этом участники блокады заявили, что не причастны к этому. Сведения по факту блокады внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта).

Министр социальной политики Андрей Рева выступил против торговой блокады оккупированных территорий на Донбассе, которую сейчас проводят ветераны АТО и заявил, что идет блокада прежде всего поставок угля. По его словам, предприятия, поставляющие уголь с оккупированных территорий, платят налоги в бюджет. О необходимости поставок угля с оккупированных территорий Донбасса говорил и премьер-министр Владимир Гройсман.

Позже выяснилось, что из-за блокады железной дороги Славянская тепловая электростанция (ТЭС) может остановиться с 5 февраля из-за нехватки угля.

4 февраля руководитель департамента Славянской ТЭС Александр Бездольный рассказал о том, что в четверг ночь от сети был отключен блок 800 и станция перешла на аварийный режим для отопления Николаевки и самой станции. 

Он отметил, что после окончания запасов угля на складе наступит разморожение станции и города. 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: блокада поставок, Георгий Тука, Донбасс, ДТЭК, оккупированная территория, Уголь

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Профсоюзы бьют тревогу: блокировка ж/д в Донбассе остановит заводы

Профсоюзы бьют тревогу: блокировка ж/д в Донбассе остановит заводы

"> Блокада Донбасса создает угрозу энергетической безопасности страны - Андрей Рева

Блокада Донбасса создает угрозу энергетической безопасности страны - Андрей Рева

"> Нацполиция раскритиковала блокаду железной дороги в Донецкой области

Нацполиция раскритиковала блокаду железной дороги в Донецкой области

"> На украинских тепловых станциях заканчивается антрацит

На украинских тепловых станциях заканчивается антрацит

Новости партнеров

Росія буде вичищати «м’ясо», – ветеран АТО зробив страшний прогноз
1Перед відходом з Донбасу Росія віддала наказ про початок «дембельського акорду» – спробують створити кілька котлів на кшталт Дебальцевого та будуть по
Польща може залишитись без голосу в ЄС
136998Через неоднозначну політику Варшави для Польщі можуть заморозити право голосу у ЄС. Про це в інтерв’ю Reuters сказав віце-президент Єврокомісії  Юркі Катайнен, повідомляє канал24.

Последние новости

13:08

Украинский форвард не перейдет в «Райо Вальекано»

13:03

Нардепы не смогли принять повестку дня на пленарную неделю

12:59

В Запорожье студент, рискуя жизнью, спас собаку (видео)

12:54

Франция возобновляет расследование дела Саркози

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Бывшего директора одесского цирка подозревают в злоупотреблении ценой в 2,7 млн грн

Бывшего директора одесского цирка подозревают в злоупотреблении ценой в 2,7 млн грн »

Запорожье

В Чехии бизнесмены настаивают на упрощении трудоустройства для украинцев

В Чехии бизнесмены настаивают на упрощении трудоустройства для украинцев »

Донбасс

"ДНР" заявляет, что готовит запуск горловского "Стирола"

"ДНР" заявляет, что готовит запуск горловского "Стирола" »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.