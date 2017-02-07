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Деньги

Украина проштрафилась перед JKX Oil & Gas на 12 млн. долларов

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Украина обязана выплатить штраф за нарушение межправительственного соглашения с Великобританией об обоюдной защите инвестиций

Международный суд принял решение в пользу компании JKX Oil & Gas

Украину обязали выплатить 12 млн. долларов штрафа британской компании JKX Oil & Gas, пишут Вести. Соответствующее решение было принято Международным арбитражным судом, сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи. В сообщении говорится, что украинская сторона нарушила межправительственное соглашение с Великобританией об обоюдной защите инвестиций.

«Правительство Украины нарушило элементы двустороннего инвестиционного договора между правительством Соединенного Королевства и правительством Украины и присудил убытки JKX в размере около 12 миллионов долларов», – говорится в заявлении компании.

Согласно сообщению суд отклонил большинство исковых требований компании, которые составляли более 250 млн. долларов, удовлетворив менее 5%.

Украина рассматривает вопрос об обжаловании этого дела в части присужденных сумм.    В 2007 г. бизнесмен Игорь Коломойский начал скупать акции британской JKX; сегодня Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова владеет блокпакетом JKX. Еще 11,45% акций принадлежит Glengary Overseas Limited российского бизнесмена  Александра Жукова.

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Теги: JKX Oil & Gas, договор, суд, штраф

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