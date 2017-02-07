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Деньги

У должников хотят отбирать водительские права

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Чтобы заставить должника платить, в Минюсте предлагают ввести новые рычаги

Власти планируют новые ограничительные меры в отношении должников

Чтобы заставить должника платить, в Министерстве юстиции Украины предлагают ввести новые рычаги – например, отбирать у таких людей право водить машину, сообщает ABCnews.

Такое мнение высказал заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, комментируя Закон «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов». Замминистра сказал, что в будущем планируются новые ограничительные меры в отношении должников, как, например, лишение водительских прав.

«Например, у нас предусмотрено только одно личностное ограничение по должникам – запрет на выезд за рубеж. В Израиле и Франции в случае неуплаты тех же алиментов, должнику могут приостановить действие лицензии или водительских прав», – отметил Шкляр.

На момент подготовки и принятия закона подобные жесткие ограничения решили не вносить, чтобы не заблокировать принятие документа в стенах ВР. «На эти шаги не пошли понимая, что, если сразу плотно напаковать закон, у него не будет шансов пройти в ВР. Он и так прошел с большим трудом. Особых изменений в документ в стенах парламента не вносили», – отметил Шкляр.

Прежде чем инициировать такие дополнения, Министерство юстиции оценит эффект от уже запущенных норм и реакцию на их внедрение со стороны должников.

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Теги: должники, закон, Минюст, права

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