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Дубневич выстроил в «Укрзализныце» пирамиду влияния, - СМИ

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Ярослав Дубневич и Сергей Шут

В «Укрзализныце» сформированы три управленчиские вертикали, которые опосредованно связаны с президентом Петром Порошенко.

Об этом пишет «БизнесЦензор» в статье «Коррупционные риски в «Укрзализныце».

Неформальные менеджерские структуры работают непосредственно в интересах бизнесменов и советников. Они оперируют средствами, происхождения которых проследить практически невозможно, могут оказывать влияние на госзакупки «Укрзализныци», курировать распределение вагонов и т.п. Бытует мнение, что в такие неформальные вертикали входят члены правления, начальники филиалов и дирекций.  

«В целом менеджерская структура на УЗ концентрируется в 4 ветвях. Первая – официальная команда председателя правления Войцеха Балчуна, который завел в правление четырех поляков.
Остальные три так или иначе связаны с президентом Петром Порошенко. Официальное влияние на УЗ имеет профильный вице-премьер Владимир Кистион – креатура главы правительства Владимира Гройсмана, который пока входит в команду Порошенко. Менее легализованное, но институционально обоснованное влияние оказывает Ярослав Дубневич – председатель профильного комитета в Верховной Раде, народный депутат от президентской фракции БПП. Последняя ветвь завязана на Станислава Лесникова, которого связывают с Администрацией президента. Его влияние на УЗ никак институционально не закреплено», - пишет «БизнесЦензор».

Отмечается, что предприятия братьев Ярослава и Богдана Дубневичей являются крупными поставщиками запчастей для путевого хозяйства. Их интересы в «Укрзализныце» представляет член правления УЗ Сергей Михальчук, назначению которого способствовал глава транспортного комитета.

«Благодаря Михальчуку, Дубневичи могут и дальше продавать УЗ запчасти, необходимость которых министр инфраструктуры Владимир Омельян ставит под сомнение. По его словам ориентировочная стоимость закупок у компаний Дубневичей в 2016 году составила около миллиарда гривен. По штатному расписанию Михальчук контролирует департамент материально-технического обеспечения, строительный департамент и Центр управления промышленностью. Именно в его сфере ответственности находятся закупки УЗ», - подчеркивает издание.

Также в «Укрзализныце» сформирована вертикаль влияния «загадочного гражданина РФ Станислава Лесникова», о котором в интервью изданию рассказывал министр инфраструктуры Владимир Омелян. 

«Интересы Лесникова в УЗ внедряет Сергей Шут, который был назначен советником председателя правления УЗ еще при прошлом руководителя – Александре Завгороднем. Шут является бизнес-партнером Александра Матковского – двоюродного брата Владислава Каськива, который во времена Виктора Януковича возглавлял Госагентство по инвестициям и управлению нацпроектам. Шут добился назначения людей из бывшего окружения Каськива заместителями по реформированию на всех шести украинских железных дорогах. Один из них в ноябре 2016 на конкурсе был выбран государственным секретарем Мининфраструктуры. Это Андрей Галущак, который по протекции Шута был заместителем по реформированию председателя Львовской железной дороги», - говорится в статье.

Как ранее сообщали «К:», министр инфраструктуры Украины Владимир Омелянзаявлял, что с коррупцией в «Укрзализныце» никто не борется, и коррупционных потоков составляет примерно 500 млн долл. в год. 

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Теги: Дубневич, коррупция, президент, Порошенко, Сергей Шут, УЗ, Укрзализныця, Станислав Лесников

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