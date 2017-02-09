«Укроборонпром» уличили в закупке российских двигателей через фирмы-прокладки (видео)

«Укроборонпром» закупило российские двигатели для установки на украинские бронетранспортеры БТР-80

Дочернее предприятие «Укроборонпрома» «Укринмаш» приобрел 20 моторов из России с помощью молдавских фирм-посредников. В Молдавии двигатели были куплены со значительной наценкой.

"Молдовская компания-посредник вначале купила на заводе «КАМАЗ» 20 двигателей, сначала она ввезла их Молдову на двух грузовиках. Компания, которая ввозила эти двигатели - это молдавско-украинская компания. Через несколько дней эти двигатели она перепродала другой компании - «Автопрезенту», другая молдавская компания перепродала третей, немецкой компании, и немецкая уже ввезла эти двигатели в Украину. Это схема, в которой принимают участие 4 экономических агента», - говорится в журналистском расследовании.

Напомним, ранее «Укринмаш» приобретал гусеничные ленты и двигатели российского производства для бронетехники через британскую фирму Rion Assets Company LTD, также переплачивая за эти товары.

Ранее сообщалось о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил показатели государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы.

Напомним, по состоянию на конец декабря 2016 года государственный оборонный заказ на 2016 год был выполнен госконцерном «Укроборонпром» на 99%.

Как сообщали ранее «Комментарии», объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями госконцерна в прошлом году, составил $1,45 млрд. Объем экспортных оружейных контрактов, заключенных в 2014-2016 гг., в целом оценивается в $3,8 млрд, отметил он.

В состав созданного в 2010 году указом президента «Укроборонпрома» на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию «Укспецэкспорт» и ее дочерние предприятия.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщал о том, что из-за российской агрессии Украина вынуждена увеличивать финансирование армии и поэтому у государства нет возможности повысить пенсии.