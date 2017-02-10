Нацбанк сообщил, сколько в стране фальшивых денег

Среди поддельных банкнот национальной валюты в прошлом году преобладали номиналы 500, 50, 100 и 200 гривен

Общее количество поддельных банкнот гривни в 2016 году находилось практически на уровне 2015 года – 2,8 подделки на 1 млн. настоящих купюр, при этом количество фальшивых купюр номиналом 500 грн. увеличилось.

Как сообщается на сайте НБУ, среди поддельных банкнот национальной валюты в прошлом году преобладали номиналы 500 грн., 50 грн., 100 грн. и 200 грн.

Из иностранных денег Нацбанк зафиксировал наибольшее количество подделок купюр 100 долларов США, 200 и 100 евро, 5000 российских рублей. (Для сравнения НБУ привел данные Европейского центробанка, согласно которым в странах Евросоюза по итогам 2016 года показатель фальшивых банкнот составлял около 36 штук на 1 млн. подлинных.)

По информации НБУ, в подавляющем большинстве случаев поддельные банкноты изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники – струйных и лазерных принтеров. В то же время в декабря 2016 года из обращения были изъяты банкноты номиналом 500 грн. образца 2006 года, изготовленные полиграфическим способом с подобной оригинала имитацией отдельных элементов защиты.

Также сообщается, что в 2016 году Нацбанк изъял из обращения около 820 млн. штук изношенных банкнот, что на 11,5% меньше, чем за 2015 год.

По информации регулятора, на 1 января в обращении в стране находилось наличных на 341,1 млрд. грн., в частности банкнот на 339 млрд. грн. и монет на 2 млрд. грн. Общее количество банкнот на душу населения составляет 70 штук, разменных монет – 285 штук.