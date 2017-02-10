За новый сайт НБУ заплатят американцы

Разработчиком ресурса будет украинская компания, победившая в конкурсе

Компания «Джая Диджитал» (Украина) разработает новый сайт Национального банка Украины, запуск которого ожидается в течение полугода. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, пишет Новое время.

Так, компания «Джая Диджитал» по итогам проведенного тендера подписала контракт с IP-FSS – проектом Международные партнерства для финансовой стабильности, финансируемым Агентством США по международному развитию (USAID).

Как отмечается, в конкурсе приняли участие 62 человека из 51 компании. Отбор проходил в два этапа: оценка тендерных предложений и рассмотрение финансовых предложений. На первом этапе на оценку было направлено предложение от 16 компаний, четыре из которых получили наибольшее число голосов членов тендерного комитета и были допущены ко второму этапу.

Также указывается, что «Джая Диджитал предоставит» услугу проекта IP-FSS в составе консорциума с ООО «Импрувмент Сервис», который будет отвечать за информационную безопасность нового веб-сайта и проведет тестирование уязвимых частей системы с подробным отчетом.

НБУ отмечает, что компания «Джая Диджитал» – украинское стратегическое агентство по цифровым технологиям и маркетингу.

Фото: dpchas.com.ua