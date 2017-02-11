В Украине субсидии будут выдавать деньгами

Систему начисления субсидий решили монетизировать
В Украине будут монетизированы субсидии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам поездки в Ивано-Франковскую область, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
«Субсидии будут монетизированы», - написал на Цеголко в своем Twitter.
Субсидії будуть монетизовані. - Президент— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 10, 2017
Он отметил, что при реализации такого нововведения, субсидий будут выдаваться людям деньгами и в этом случае они будут вынуждены платить за весь объем потребленной услуги по обычному тарифу.
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