В Украине субсидии будут выдавать деньгами

Систему начисления субсидий решили монетизировать

В Украине будут монетизированы субсидии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам поездки в Ивано-Франковскую область, сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

«Субсидии будут монетизированы», - написал на Цеголко в своем Twitter.

Субсидії будуть монетизовані. - Президент — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) February 10, 2017

Он отметил, что при реализации такого нововведения, субсидий будут выдаваться людям деньгами и в этом случае они будут вынуждены платить за весь объем потребленной услуги по обычному тарифу.