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Украинцы забирают депозиты из банков

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Население предпочитает не доверять банкам свои кровные

В январе сократился объем депозитов в гривне и в валюте

Объем гривневых депозитов в украинских банках в январе 2017 года уменьшился на 2,3%, до 415,9 млрд. грн. Согласно оперативным данным Нацбанка Украины валютные депозиты также сократились – на 1,8, до 13 млрд. долларов, сообщает Корреспондент.net.

«Весомым фактором снижения остатков по депозитам в январе выступил эффект высокой базы в декабре 2016 года, обусловленный значительными бюджетными расходами в конце года, в том числе авансовой выплатой пенсий, а также рекордным возмещением налога на добавленную стоимость денежными средствами», – объяснили в НБУ.

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Теги: банки, валюта, гривня, депозиты, НБК

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