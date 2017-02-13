Украинцы забирают депозиты из банков

В январе сократился объем депозитов в гривне и в валюте

Объем гривневых депозитов в украинских банках в январе 2017 года уменьшился на 2,3%, до 415,9 млрд. грн. Согласно оперативным данным Нацбанка Украины валютные депозиты также сократились – на 1,8, до 13 млрд. долларов, сообщает Корреспондент.net.

«Весомым фактором снижения остатков по депозитам в январе выступил эффект высокой базы в декабре 2016 года, обусловленный значительными бюджетными расходами в конце года, в том числе авансовой выплатой пенсий, а также рекордным возмещением налога на добавленную стоимость денежными средствами», – объяснили в НБУ.