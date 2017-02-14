Глава Минэнерго назвал альтернативу донбасскому углю

Это может быть только уголь из России, так как уголь из ЮАР уже законтрактован по апрель

Альтернативой углю из Донбасса для Украины могут быть только поставки угля или газа из России. Импортировать уголь из ЮАР сейчас нет возможности, сообщил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в эфире телеканала «112.Украина».

В понедельник Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике из-за нехватки антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, документ «в ближайшие часы» внесут на рассмотрение правительства. По словам министра, Украина может столкнуться с проблемой нехватки энергомощностей для покрытия пиковых нагрузок уже через две недели.

Угроза прекращения поставок из Донбасса антрацитового угля, на котором работают украинские ТЭС, возникла после того, как началась блокада грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

«Мы не сможем взять уголь в ЮАР, потому что он законтрактован по апрель месяц. Остается два только варианта: или Россия по импорту, или российский газ на газомазутные блоки – эти две альтернативы», – сказал Насалик.

Украина из-за конфликта в Донбассе потеряла доступ к большинству угледобывающих шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, находящиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли.