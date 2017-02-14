Киевлянам советуют не ждать перерасчета платежек за тепло

Жителям столицы не будут снижать начисления за отопление, потребленное в январе, сообщил коммерческий директор Киевэнерго Евгений Бушма.

«Дорогой газ - дорогое тепло. В стоимость централизованного отопления удельный вес газа достигает почти 80 процентов. Но люди надеются, что это недоразумение, потом пересчитают. Оснований для массового пересчета нет», - сказал он.

Он объяснил большие цифры в платежках за тепло подорожанием газам, а также отметил, что оснований для массового пересчета нет.

Как сообщали «Комментарии», Международный валютный фонд выступает за отмену возможности гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальные услуги в рассрочку.