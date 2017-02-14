«Чума хрюшек» обошлась Украине в 5 млн долл

Африканская чума свиней массово косит ряды животных, наносят при этом ущерб государству

Согласно данным Минагрополитики по результатам прошлого года африканская чума свиней нанесла 4,81 млн долл. убытков, из которых 1,51 млн долл. - отрасли и 3,3 млн долл. - бюджету. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также сообщается, что за последние 4 года количество случаев африканской чумы свиней в Украине росло в геометрической прогрессии.

Кроме того, АЧС стала не просто угрозой благополучию отрасли, но и причиной значительных экономических потерь страны в целом.

По информации ведомства, каждая уничтоженная свинья из-за АЧС составляет около 115 долл./гол. в хозяйствах населения, 200 долл./гол. - на маленьких и средних свинофермах, 460 долл./гол. - на крупных промышленных комплексах (по подсчетам экспертов ЕБРР)».

Напомним, ветеринары зафиксировали гибель от АЧС свиней в подсобных хозяйствах в пгт Котельва и селе Климовка (Котелевский и Карловский р-ны, Полтавская обл.), а также в селах Косяковка (Таращанский р-н, Киевская обл.) и Саги (Алешковский р-н, Херсонская обл.).

Кроме того, в данным момент карантин действует в 20 населенных пунктах в 11 областях. Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

Ранее сообщалось о том, что в Украине уже с 2017 года свинина может стать дефицитным товаром из-за вспышки в стране вируса африканской чумы свиней (АЧС). Также сообщалось о том, что из-за заражения вирусом африканской чумы свиней Украина значительно сократила производство и экспорт свинины.

В 2016 году экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз — до 5,1 миллиона долларов. В 2015 году этот показатель составлял 54,6 миллиона долларов. Падение объемов вывоза мяса эксперты поясняют участившимися случаями заражения АЧС, в связи с чем ряд стран отказались от закупок на Украине.

Как сообщали «Комментарии», с начала 2012 года было изъято и уничтожено 90 тысяч больных животных. По состоянию на 2 декабря 2016 года карантин продолжает действовать в 18 неблагополучных пунктах по АЧС в Николаевской (2), Одесской (5), Харьковской (1), Полтавской (2), Киевской (2), Хмельницкой (3), Черкасской (2) и Ровенской (1) областях.

При проведении мероприятий по ликвидации АЧС начиная с 2012 года в эпизоотических очагах изъято и уничтожено более 90 тыс. голов свиней, в частности в 2016 году свыше 26 484 голов. Мероприятия продолжаются.