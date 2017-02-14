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Украинская экономика превращается в аграрную

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Украина стремится восстановить свои позиции европейской житницы

Производство сельхозпродукции уже приносит более 40% экспортных доходов Украины и продолжает расти

Сельскохозяйственный экспорт из Украины быстро растет начиная с 2013 года, и сегодня поставки на мировые рынки пшеницы, ячменя и подсолнечного масла близки к тому, чтобы поставить рекорд, пишет агентство Bloomberg.

Производство сельскохозяйственной продукции в четвертом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось, по данным Bloomberg, на 4,7%.

Рост экспорта аграрной продукции сопровождается падением поставок стали и железной руды, производство которых сосредоточено в восточной части страны. В то время как продажи сельскохозяйственного сырья и продуктов обеспечивают стране уже более 40% экспортных доходов, доля продукции черной металлургии упала до 25%.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой считает, что благодаря проводимым в стране мелиорационным работам производство зерновых может быть увеличено с нынешних 66 до 100 млн.тонн. Однако при этом министр не обозначает сроки достижения этой цели, пишет агентство, подчеркивая, что развитие украинского аграрного сектора по-прежнему сдерживается сохраняющимся запретом на продажу земли.

Рост аграрной ориентированности украинского экспорта сопряжен с определенными рисками, отмечает Bloomberg. Главная опасность – в том, что мировые запасы пшеницы уже находятся на рекордно высоких уровнях, что может вызвать падение цен на этот вид продукции.

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Теги: Bloomberg, аграрии, доходы, сельхозпродукция, житница

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