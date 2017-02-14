Президент Украины заработает на ремонте кораблей

На ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный» потратят из госбюджета 91 млн. грн.

Киевский судостроительный завод «Ленинская кузница» Петра Порошенко и ЧАО «Ильичевский судоремонтный завод» заключили договор, согласно которому завод президента будет ремонтировать корабли Военно-морских сил Украины в Черноморске.

Об этом сообщило одесское издание «Думская» со ссылкой на текст документа. Договор предусматривает возможность проведения ремонта кораблей и судов на территории Ильичевского судоремонтного завода за 10% от тендерной стоимости работ.

Работы будут производиться персоналом «Ленинской кузницы». Первым отремонтируют фрегат «Гетман Сагайдачный», на ремонт которого в этом году из госбюджета потратят 91 млн. грн.

«В условиях тендера отмечается, что в нем могут участвовать лишь предприятия, имеющие выход к морю. Заключив договор с Черноморском, «Ленкузница» это условие выполнила», – отмечает издание. Кроме киевского завода Порошенко в конкурсе принимало участие ООО «Судостроительная судоремонтная компания «Николаевская верфь».