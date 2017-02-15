Мининфраструктуры анонсировало новые льготы для электромобилей

В Украине планируется популяризировать электрокары

Министр инфраструктуры Владимир Омелян планирует, что через три года доля электромобилей составит 15% от всех проданных в Украине машин.

Об этом он заявил во время круглого стола, сообщает Автоцентр. Чтобы достичь этого показателя, Кабмин планирует сделать электрокары более привлекательными для украинских автолюбителей. В первую очередь, правительство попытается уменьшить стоимость электрических моделей. Минтранс планирует отменить акциз на электромобили в Украине, а также ПДВ и сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации. Суммарно это позволит снизить цену на 21,6%.

По словам министра, рассматривается и вариант компенсации части стоимости электрокара. Подобные льготы существуют в США и многих европейских странах.

Ранее сообщалось, что в Украине могут появиться субсидии на электромобили.