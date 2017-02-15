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Деньги

Хмельнитчанку обвиняют в мошенничестве на 40 млн. грн.

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Размер ущерба, причиненного отдельным потерпевшим, колеблется от 55 тыс. до 7 млн. грн.

Женщина обманула 25 человек, собирая деньги якобы на ведение бизнеса и лечение мужа за границей

Прокуратура утвердила и направила в суд дело в отношении жительницы Хмельницкого, обвиняемой в мошенничестве на более чем 40 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области.

«Указанное лицо под предлогом осуществления предпринимательской деятельности и надуманной острой потребности в средствах для лечения мужа, путем обмана и злоупотребления доверием обманула 25 человек», – говорится в сообщении.

Кроме жителей Хмельницкого от действий злоумышленницы пострадали жители Житомирской, Ровенской, Херсонской и Черкасской областей.

Как отмечают в прокуратуре, пользуясь длительными доверительными отношениями с потерпевшими, женщина занимала деньги якобы для осуществления хозяйственной и предпринимательской деятельности, однако возвращать их не планировала.

«Кроме этого, демонстрируя способность выполнить взятые на себя обязательства, она пыталась поддерживать с потерпевшими дружеские отношения, нередко дарила им ценные подарки, после чего снова получала средства в долг», – говорится в сообщении. 

По информации прокуратуры, только на так называемое лечение мужа за границей мошенница собрала почти 10 млн. грн.

Досудебным расследованием установлено, что размер ущерба, причиненного отдельным потерпевшим, колеблется от 55 тыс. до 7 млн. грн. В целом же установленный размер ущерба превышает 40 млн. грн.

Сейчас женщина находится под стражей. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины), за что предусмотрено от 5 до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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Теги: деньги, мошенница, прокуратура, ущерб, Хмельницкий

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