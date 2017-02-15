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Деньги

Экс-замглавы НБУ обвинил «Ощадбанк» в генерировании убытков для страны

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Глава «Ощадбанка» заявил, что портфель проблемных кредитов в банке не превышает 30%

В течение 10 лет невозвратные кредиты «Ощадбанка» компенсируют за счет госбюджета, а должники деньги возвращать не спешат, используя свои «политические» связи

Выданные «Ощадбанком» корпоративному сектору кредиты не будут возвращены. А их невозврат компенсируют за счет госбюджета. Об этом заявил экс-замглавы НБУ Александр Савченко, комментируя решение Кабмина выделить 3,5 млрд грн из Госбюжета-2017 на докапитализацию «Ощадбанка».  О том, что соответствующее решение было принято на правительственном заседании 1 февраля сообщает издание «Бизнес».

Как рассказал Савченко, невозвратные кредиты «Ощадбанка» компенсируют таким образом на протяжении последних 10 лет.

«Ощадбанк - это машина, генерирующая убытки для государства, которые покрываются за счет налогоплательщиков. Чтобы вернуть проблемные кредиты, выданные когда-то тому же ТРЦ «Гуливер» или Allseeds, нужна очень мощная юридическая машина, которая будет бороться за возвращение. А сейчас что делают? Напечатали денег и покрыли убытки от этих займов», - пояснил Александр Савченко.

Свой портфель проблемных кредитов «Ощадбанк» сможет уменьшить только в судах, считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Не поможет ни СБУ, никто другой. Но тогда возникает вопрос - насколько банк готов судиться, насколько он способен защищать свои требования. И еще есть проблема. Касается всех госструктур, большинство работников которых относятся к работе, спустя рукава. Были случаи, когда государственный банк, заключая договор, сделал все так коряво, что с таким договором в суд идти нет никакого смысла. Сами работники банка подписали бездарный договор, по которому в суде можно только проиграть», - подчеркнул Охрименко.

Эксперты акцентируют внимание на том, что часть проблемных кредитов «Ощадбанк» не сможет вернуть по причине глубоких «политических» связей должников. Другая часть невозвратных займов, на примере ТРЦ «Гулливер» или группы компаний Allseeds - бесперспективна по причине финансовой несостоятельности самих заемщиков. В частности, кредит в почти 2 млрд грн (68 млн доларов), выданный группе Allseeds компания не погасит из-за своей финансовой неустойчивости. Об этом, в частности, сообщил источник в Ощадбанке. Срок кредита заканчивается в мае следующего года, однако, по состоянию на сегодня, погашено только 6 млн долларов.

Глава «Ощадбанка» Андрей Пышный ранее заявил, что портфель проблемных кредитов в банке не превышает 30%. Но эксперты считают этот показатель заниженным.

 «30% - это колоссальная цифра. Норма в мире плохих кредитов - 2-3% и это максимум. 30% - это оценка Андрея Пышного, а реально там все 50%. То есть половина кредитного портфеля - неработающая. Она разворована, ее нет», - высказал свое мнение Александр Савченко и добавил, что рассчитывать на вмешательство НАБУ и других новоявленных антикоррупционных органов нет смысла.

«Если бы эти органы работали, уже были бы скандалы? А скандалов нет, значит, они не работают. Они уже стали элементами системы, и о них уже надо забыть», - резюмировал эксперт.

Ранее «Комментарии" писали о том, что НБУ сообщил, сколько банков пострадало от карточных мошенников в 2016 году.

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Теги: Александр Савченко, банк, госбюджет, докапитализация, долги, компенсация, кредиты, НБУ, Ощадбанк, эксперты

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