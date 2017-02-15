МИР

УКРАИНА

|||
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Деньги

Burisma необходимо управлять потенциальными информационными атаками и рисками, - Кофер Блэк

0

Кофер Блэк о Бурисма

Новый независимый директор Burisma Group Джозеф Кофер Блэк намерен защищать Burisma и ее собственника Николая Злочевского от дезинформации

Джозеф Кофер Блэк сообщил, что сегодня международные проекты, в которые вовлечена Burisma, требуют более тщательного анализа и оценки рисков и не только финансовых, и политических, а связанных с безопасностью.

По его словам, в условиях стремительного развития цифровых и информационных технологий, Группе нужно эффективно управлять потенциальными информационными атаками и информационными рисками.

«В то время, как некоторые ставят под вопрос рост части энергетических компаний, я считаю, что они должны делать это в юридическом порядке, лишь удостоверившись, что обвинения имеют под собой почву, факты и доказательствах, а не являются всего лишь слухами», - так он прокомментировал вопрос о слухах вокруг Burisma Group.

Он напомнил, что сейчас во всем мире многие международные компании подвергаются информационным и другим кибератакам, которые приводят к раскрытию и манипуляции информацией, а именно - ложной информацией, которая наносит ущерб бизнесу.

Джозеф Кофер Блэк уверен, что его опыт работы во многих странах будет полезен в формировании стратегий экспансии Группы на глобальном уровне.

Отметим, что главной задачей независимого директора Burisma Group Джозефа Кофера Блэка является консультирование Burisma в сфере безопасности, а также относительно наиболее эффективных методов защиты для предотвращения рисков информационных атак.

Как сообщали «Комментарии, ранее международная энергетическая группа Burisma сообщила о назначении в Совет директоров эксперта по безопасности и стратегическому развитию Джозефа Кофера Блэка.

Джозеф Кофер Блэк ранее руководил Антитеррористическим центром ЦРУ и был послом по особым поручениям по вопросам борьбы с терроризмом.

В 2005 году, после тридцатилетней государственной службы он подал в отставку, и по сей день он считается достаточно знаковой фигурой и ведущим экспертом по вопросам американской и международной безопасности. Кроме того, ранее он работал в Администрации Президента Джорджа Буша и был старшим советником по иностранным делам одного из кандидатов на пост Президента США – Митта Ромни.

Многие СМИ сообщали, что Администрация Дональда Трампа рассматривала Джозефа Кофера Блэка как основного кандидата на должность директора Центрального разведывательного управления США.

Напомним, ранее «Комментарии» писали о том, что Burisma в официальном релизе подтвердила, что все дела закрыты после уплаты в бюджет до начисленных налоговых платежей. За последние два года компания уплатила в госказну почти 6 млрд грн.

Американская сторона считала не неприемлемым затягивание дел по Burisma и Злочевскому в Украине, после многочисленных решений международных судов и не исключено, что ускорению принятия решению по делам компании способствовало то, что американским адвокатом собственника Burisma и Злочевского был бывший заместитель генерального прокурора США Джон Буретта.

Источник в Администрации президента сообщил о том, что для Америки и администрации Обамы Украина является ключевым звеном в системе безопасности Европы. Он отметил, что по этой причине США дали четко понять, что будут сотрудничать только с теми компаниями, которые имеют хорошую репутацию и ведут прозрачный и честный бизнес.

Напомним, в бюджеты всех уровней за последние два года компании Burisma Group уплатили более 5 миллиардов гривен налоговых обязательств, кроме того после проведения проверок было еще уплачено в бюджет 180 миллионов гривен. Все  процессуальные и судебные действия  в Украине в отношении Группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group после уплаты налогов были закрыты.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: burisma, буретта, бурисма, газ, Злочевский, Кофер Блэк

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Адвокат Джон Буретта: На примере дела Злочевского впервые восторжествовало верховенство права

Адвокат Джон Буретта: На примере дела Злочевского впервые восторжествовало верховенство права

"> Atlantic Council будет сотрудничать с Burisma Group

Atlantic Council будет сотрудничать с Burisma Group

"> Байден защищает Burisma Злочевского и передает связи приемнику

Байден защищает Burisma Злочевского и передает связи приемнику

"> 6 млрд грн государству: Злочевский показал пример, как платить налоги

6 млрд грн государству: Злочевский показал пример, как платить налоги

Новости партнеров

«Будь моєю скотинякою»: мережу підірвали політичні «валентинки»
4800-13uУвесь світ 14 лютого «накрила» романтична хвиля Дня святого Валентина. У цей день із затишних кафе лунала музика Френка Сінатри, а закохані судомно
Алчевський металургійний комбінат призупинив роботу через блокаду залізниці
amk_01У зв’язку з енергетичною блокадою Алчевський металургійний комбінат призупинив свою роботу з 12 лютого. Працівники не пішли у відпустку за власний рахунок,

Последние новости

17:19

93% новых сотрудников местных прокуратур пришли извне системы, - Луценко

17:19

Борьба с коррупцией в Украине начнется, когда будут сажать чиновников – Костанчук

17:09

В СБУ пугают, что на годовщину Майдана будет что-то страшное

17:05

Apple снабдит смартфоны сканером отпечатков пальцев

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

Неадекватный "гонщик" на "Мерседесе" угрожал копам

Неадекватный "гонщик" на "Мерседесе" угрожал копам »

Запорожье

В Запорожье предприниматели откроют бар прямо в квартире

В Запорожье предприниматели откроют бар прямо в квартире »

Донбасс

Кто из нардепов может сесть за неуплату налогов

Кто из нардепов может сесть за неуплату налогов »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:



PRICE.UA
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
При відтворенні або цитуванні статей, опублікованих на Інформаційно-аналітичному порталі «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua), вказівки імені авторів та джерела обов'язково. Інтернет-ресурсам заборонено цитувати й відтворювати текстові матеріали Інформаційно-аналітичного порталу «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua) без вказівки активного гіперпосилання на www.comments.ua (не закритим від індексування пошуковими системами) безпосередньо в тексті новини, не нижче другого абзацу, а також вносити зміни в тексти без письмового дозволу редакції порталу. Передрук, копіювання або відтворення інформації, що містить посилання на інформаційні агентства «Інтерфакс-Україна», «Українські новини», УНІАН, в будь-якому вигляді суворо заборонені. Фотографії, зображення належать правовласникам. Редакція порталу може не поділяти думку автора і не несе відповідальності за авторські матеріали. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. У розділі «Дайджест» публікуються матеріали, раніше опубліковані іншими ЗМІ.