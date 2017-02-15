Burisma необходимо управлять потенциальными информационными атаками и рисками, - Кофер Блэк

Новый независимый директор Burisma Group Джозеф Кофер Блэк намерен защищать Burisma и ее собственника Николая Злочевского от дезинформации

Джозеф Кофер Блэк сообщил, что сегодня международные проекты, в которые вовлечена Burisma, требуют более тщательного анализа и оценки рисков и не только финансовых, и политических, а связанных с безопасностью.

По его словам, в условиях стремительного развития цифровых и информационных технологий, Группе нужно эффективно управлять потенциальными информационными атаками и информационными рисками.

«В то время, как некоторые ставят под вопрос рост части энергетических компаний, я считаю, что они должны делать это в юридическом порядке, лишь удостоверившись, что обвинения имеют под собой почву, факты и доказательствах, а не являются всего лишь слухами», - так он прокомментировал вопрос о слухах вокруг Burisma Group.

Он напомнил, что сейчас во всем мире многие международные компании подвергаются информационным и другим кибератакам, которые приводят к раскрытию и манипуляции информацией, а именно - ложной информацией, которая наносит ущерб бизнесу.

Джозеф Кофер Блэк уверен, что его опыт работы во многих странах будет полезен в формировании стратегий экспансии Группы на глобальном уровне.

Отметим, что главной задачей независимого директора Burisma Group Джозефа Кофера Блэка является консультирование Burisma в сфере безопасности, а также относительно наиболее эффективных методов защиты для предотвращения рисков информационных атак.

Как сообщали «Комментарии, ранее международная энергетическая группа Burisma сообщила о назначении в Совет директоров эксперта по безопасности и стратегическому развитию Джозефа Кофера Блэка.

Джозеф Кофер Блэк ранее руководил Антитеррористическим центром ЦРУ и был послом по особым поручениям по вопросам борьбы с терроризмом.

В 2005 году, после тридцатилетней государственной службы он подал в отставку, и по сей день он считается достаточно знаковой фигурой и ведущим экспертом по вопросам американской и международной безопасности. Кроме того, ранее он работал в Администрации Президента Джорджа Буша и был старшим советником по иностранным делам одного из кандидатов на пост Президента США – Митта Ромни.

Многие СМИ сообщали, что Администрация Дональда Трампа рассматривала Джозефа Кофера Блэка как основного кандидата на должность директора Центрального разведывательного управления США.

Напомним, ранее «Комментарии» писали о том, что Burisma в официальном релизе подтвердила, что все дела закрыты после уплаты в бюджет до начисленных налоговых платежей. За последние два года компания уплатила в госказну почти 6 млрд грн.

Американская сторона считала не неприемлемым затягивание дел по Burisma и Злочевскому в Украине, после многочисленных решений международных судов и не исключено, что ускорению принятия решению по делам компании способствовало то, что американским адвокатом собственника Burisma и Злочевского был бывший заместитель генерального прокурора США Джон Буретта.

Источник в Администрации президента сообщил о том, что для Америки и администрации Обамы Украина является ключевым звеном в системе безопасности Европы. Он отметил, что по этой причине США дали четко понять, что будут сотрудничать только с теми компаниями, которые имеют хорошую репутацию и ведут прозрачный и честный бизнес.

Напомним, в бюджеты всех уровней за последние два года компании Burisma Group уплатили более 5 миллиардов гривен налоговых обязательств, кроме того после проведения проверок было еще уплачено в бюджет 180 миллионов гривен. Все процессуальные и судебные действия в Украине в отношении Группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group после уплаты налогов были закрыты.