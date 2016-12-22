У вкладчиков банка «Михайловский» появился шанс вернуть свои вклады

Банк «Михайловский» сейчас оспаривает решение регулятора о признании его неплатежеспособным, и если суд отменит решение Нацбанка, то у вкладчиков появится шанс вернуть свои вклады.

В октябре 2016 года акционер банка «Михайловский» ООО «Экосипан» обратилось в суд с требованием отменить решение НБУ о признании его неплатежеспособным, решение Фонда гарантирования вкладов о введении временной администрации в банк и решения этих органов относительно ликвидации банка.

По мнению заявителя, исковые требования нарушают права акционера банка и приняты вследствие злоупотребления государственными органами своими правами.

Если банк «Михайловский» выиграет суд против Нацбанка, вкладчикам можно будет вздохнуть с облегчением.

После отмена в судебном порядке указанных решений контроль над банком будет восстановлен, а также он вернется к нормальной деятельности. Это значит, что все вкладчики банка смогут получить свои вклады в обычном режиме, как это было до перехода к Фонду гарантирования вкладов полномочий по управлению банком.

До перехода банка «Михайловский» под управление Фонда гарантирования, активов было достаточно, поэтому вкладчикам не придется в очередной раз устраивать акции под АП и НБУ с требованием вернуть свои сбережения, выплаты начнутся в обычном режиме.

Также отмечается, в случае отмены решений будут прекращены неправомерные действия со стороны Фонда гарантирования по ликвидации банка. Это прояснит ситуацию с порядком погашения задолженности по кредитным договорам для заемщиков банка, которые из-за распространения Фондом гарантирования неправдивой информации не могут выполнить свои обязательства по кредитным договорам, и накапливают долги по кредитам.

По мнению экспертов регулятора, Фонд гарантирования вкладов занимается уничтожением системы и подрывом инвестиционной привлекательности страны, вместо того, чтобы проверять учреждения. Кроме того, суды подтверждают, что в большинстве случаев действия НБУ и Фонда гарантирования вкладов являются незаконными и необоснованные, а также не направлены на защиту интересов вкладчиков. По убеждению банкиров, дальнейшее функционирование сферы сейчас зависит от объективности судов и их способности не зависеть от напора власти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вкладчики банков отстояли в суде свое право на существование (Киевская Русь, Союз, Премиум, Капитал, Укринбанка, Финансовая инициатива, Велес и др) и тем самым получили возможность вернуть свои вклады, в том числе и в случаях, когда Фонд гарантирования отказывал компенсировать их вклады.