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Депутаты раскрыли схему, по которой «АТБ» контролирует активы в Крыму

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Выяснилось каким образом «АТБ» сохранил контроль над своими объектами в Крыму

Выяснилось каким образом «АТБ» сохранил контроль над своими объектами в Крыму

Группа «Депутатский контроль»  уже обратилась в СБУ и СНБО по поводу торговли «АТБ» с Крымом и оккупированным Донбассом

 

В 2014 году сеть супермаркетов  «АТБ-Маркет» сумела  сохранить контроль над объектами недвижимости и другим имуществом  в Крыму благодаря проведенной  «судебной реструктуризации» своих активов .  Об этом говорится  в официальных обращениях депутатов группы «Депутатский контроль» к Главе СБУ Василию Грицаку и секретарю СНБО Александру Турчинову. Об этом пишут «Украинские новости».

Под обращением подписались нардепы Геннадий Кривошея, Олег Лубинец и Андрей Шинькович.

Депутаты раскрывают секрет того, как  «АТБ-Маркет» компании удалось избежать потери собственности в аннексированном Крыму. Оказывается, в 2014 году «головная компания»  обратилась в суд с иском (дело №904/1990/14) против дочерних предприятий в Крыму на сумму около 400 млн  грн.

«В обеспечение иска суд арестовал имущество «должников» и аресты были сняты только в октябре 2016 года. Кроме того, аналогичный иск был подан в «Арбитражный суд Республики Крым», поскольку ответчики-«близнецы»  перерегистрировались по законам РФ. В российском суде дело рассматривается под №А83-1704/2015. Судья в Крыму также наложил арест на эту недвижимость», - говорится в официальном обращении.

Нардепы в своем официальном  обращении акцентируют внимание на том, что расположенная  в аннексированном Крыму недвижимость  продолжает эксплуатироваться несмотря на аресты. И это  подтверждается  тем, что в 2016 году ООО «ПУД» (Россия) получило лицензии на торговлю алкогольными напитками.  Любопытно, что в  документах указаны адреса, по которым расположены  арестованные  объекты  сети  «АТБ», но теперь они называются «ПУД».

«Таким образом, «АТБ-Маркет» в Крыму перерегистрирован и в данный момент работает под новым названием «ПУД». Его юридический адрес – г. Краснодар, фактический – в г. Симферополе… При этом можно прийти к выводу, что сеть до сих пор контролируют компании Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна – соучредителей корпорации «АТБ», - говорится в обращении.

 

 

Более того,  члены «Депутатского контроля» не исключают,   что реальный контроль над крымской  сетью, имеющей прямое отношение в «АТБ-Маркет» осуществляет  известный своей поддержкой боевиков на Донбассе российский олигарх Константин Малофеев.

 Также уже давно перестало быть тайной то, что «АТБ-Маркет» контролирует свои объекты и на территории оккупированного Донбасса. Там эта сеть магазинов носит название «Народный».  Ссылаясь на публикации в СМИ, члены «Депутатского контроля»   утверждают, что сетью супермаркетов «Народный» в Донецке якобы руководит бывший нардеп от Партии регионов, экс-замглавы СБУ и «один из лучших друзей учредителя «АТБ» Геннадия Буткевича» Юрий Самойленко.

 Депутаты  потребовали от  главы  СБУ и секретаря  СНБОУ проверить изложенные факты и дать оценку возможной угрозе национальной безопасности в этой связи. 

Также «Депутатский контроль»  попросил спецслужбы  проинформировать, какие мероприятия СБУ и СНБО проводят для недопущения расширения торговли «АТБ» и других компаний с аннексированным Крымом и оккупированными территориями Донбасса.

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Теги: Донбасс, Крым, АТБ-маркет

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