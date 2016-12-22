Депутаты раскрыли схему, по которой «АТБ» контролирует активы в Крыму

Группа «Депутатский контроль» уже обратилась в СБУ и СНБО по поводу торговли «АТБ» с Крымом и оккупированным Донбассом

В 2014 году сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» сумела сохранить контроль над объектами недвижимости и другим имуществом в Крыму благодаря проведенной «судебной реструктуризации» своих активов . Об этом говорится в официальных обращениях депутатов группы «Депутатский контроль» к Главе СБУ Василию Грицаку и секретарю СНБО Александру Турчинову. Об этом пишут «Украинские новости».

Под обращением подписались нардепы Геннадий Кривошея, Олег Лубинец и Андрей Шинькович.

Депутаты раскрывают секрет того, как «АТБ-Маркет» компании удалось избежать потери собственности в аннексированном Крыму. Оказывается, в 2014 году «головная компания» обратилась в суд с иском (дело №904/1990/14) против дочерних предприятий в Крыму на сумму около 400 млн грн.

«В обеспечение иска суд арестовал имущество «должников» и аресты были сняты только в октябре 2016 года. Кроме того, аналогичный иск был подан в «Арбитражный суд Республики Крым», поскольку ответчики-«близнецы» перерегистрировались по законам РФ. В российском суде дело рассматривается под №А83-1704/2015. Судья в Крыму также наложил арест на эту недвижимость», - говорится в официальном обращении.

Нардепы в своем официальном обращении акцентируют внимание на том, что расположенная в аннексированном Крыму недвижимость продолжает эксплуатироваться несмотря на аресты. И это подтверждается тем, что в 2016 году ООО «ПУД» (Россия) получило лицензии на торговлю алкогольными напитками. Любопытно, что в документах указаны адреса, по которым расположены арестованные объекты сети «АТБ», но теперь они называются «ПУД».

«Таким образом, «АТБ-Маркет» в Крыму перерегистрирован и в данный момент работает под новым названием «ПУД». Его юридический адрес – г. Краснодар, фактический – в г. Симферополе… При этом можно прийти к выводу, что сеть до сих пор контролируют компании Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна – соучредителей корпорации «АТБ», - говорится в обращении.

Более того, члены «Депутатского контроля» не исключают, что реальный контроль над крымской сетью, имеющей прямое отношение в «АТБ-Маркет» осуществляет известный своей поддержкой боевиков на Донбассе российский олигарх Константин Малофеев.

Также уже давно перестало быть тайной то, что «АТБ-Маркет» контролирует свои объекты и на территории оккупированного Донбасса. Там эта сеть магазинов носит название «Народный». Ссылаясь на публикации в СМИ, члены «Депутатского контроля» утверждают, что сетью супермаркетов «Народный» в Донецке якобы руководит бывший нардеп от Партии регионов, экс-замглавы СБУ и «один из лучших друзей учредителя «АТБ» Геннадия Буткевича» Юрий Самойленко.

Депутаты потребовали от главы СБУ и секретаря СНБОУ проверить изложенные факты и дать оценку возможной угрозе национальной безопасности в этой связи.

Также «Депутатский контроль» попросил спецслужбы проинформировать, какие мероприятия СБУ и СНБО проводят для недопущения расширения торговли «АТБ» и других компаний с аннексированным Крымом и оккупированными территориями Донбасса.