Еще один фигурант дела Клименко собирается покинуть Украину

Владелец и игрок футбольного клуба «Арсенал» Алексей Кикирешко уже два месяца не появлялся в офисе клуба, ни на поле, Кикирешко выставил клуб на продажу, и основное время проводит в Беларуси.

Ранее сообщалось о том, что Кикирешко является одним из фигурантов дела о присвоении 3 млрд. гривен бюджетных средств. Расследование по этому делу (№3201311009000019) было начато еще в декабре 2014 года. Как передает сайт Антикор, В 2014 году следствие установило, что Кикирешко помогал Клименко и Головачу переводить бюджетные деньги из одной формы в другую под видом компенсации НДС без достаточных финансовых оснований.

Также отмечалось, что экс-глава Миндоходов Александра Клименко и бывший первый заместитель Государственной налоговой службы Андрей Головач должны были располагать информацией о том, что районные налоговые службы Киева без должных проверок утверждали возмещение НДС компаниям, связанным с Александром Клименко.

Следственные действия по начатому в 2014 году делу активизировались только после открытого письма активистов «Стоп фиктивный НДС» Генеральному прокурору 11 июля 2016 года. 9 августа был арестован экс-заместитель Клименко Андрей Головач.

Также стало известно, что в сентябре этого года заместитель Генерального прокурора Матиос предложил Головачу сделку со следствием.

По словам Матиоса, если Головач согласится на предложение, то ему необходимо будет признать вину, возместить нанесенный государству ущерб, а также дать показания против фигурантов соответствующего дела. В данный момент никаких новых следственных действий не было, а дело Головача-Клименко так и не передано до сих пор в суд.