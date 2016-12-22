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Киевский суд разрешил обыскать Администрацию Путина по делу Януковича

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Киевский суд разрешил обыскать Администрацию Путина по делу Януковича

Печерский районный суд Киева предоставил Генеральной прокуратуре доступ к находящейся в Администрации президента России переписке бывшего президента Виктора Януковича и президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в определении суда от 14 декабря

«Суд удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся в собственности Администрации Президента России, в рамках уголовного производства против Януковича», - говорится в постановлении, которым располагают «Украинские новости»

В случае если решение не будет выполнено и доступ к документам не предоставят, суд по ходатайству стороны уголовного производства вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска в целях изъятия указанных вещей и документов. 

Доступ предоставлен украинским следователям или уполномоченным органам России, к которым обратятся правоохранители Украины в порядке международной правовой помощи. 

Ранее сообщалось о том, что у ГПУ возникла необходимость в проведении почерковедческой экспертизы подлинности подписи Януковича в заявлении от 1 марта 2014 года к Путину об использовании Вооруженных сил России на территории Украины, а также других заявлений, которые поступали от Януковича к Путину и в Совет Федерации РФ, начиная марта 2014 года.

Напомним, 15 декабря Печерский районный суд города Киева вынес постановление о задержании бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, Российская Федерация продлила экс-президенту Украины Виктору Януковичу временное убежище на своей территории. Согласно документам, убежище продлили до 26 октября 2017 года.

Также сообщалось, что 5 декабря Виктора Януковича планировали допросить в качестве подозреваемого по делу о государственной измене. Вместо него на допрос в следственный отдел Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины пришел его адвокат.

29 ноября Главный военный прокурор и зам Генпрокурора Анатолий Матиос заявил, что уголовные дела против экс-президента Украины Виктора Януковича могут быть закрыты.

Как сообщали «Комментарии», 28 ноября генпрокурор Юрий Луценко зачитал Виктору Януковичу обвинение в государственной измене. Сам Виктор Янукович признал, что 30 ноября 2013 года «Беркут» превысил полномочия на Майдане. Кроме того, Янукович заявил, что к вооруженному противостоянию на Майдане призывал Юрий Луценко. 

Кроме того, беглый президент опроверг многочисленные телефонные разговоры с бывшим главой Администрации президента Виктором Медведчуком во время Майдана. 

Также он рассказал, почему не остановил убийства на Майдане и сообщил, что тогдашний спикер Верховной Рады Александр Турчинов пытался остановить вертолет, в котором экс-президент бежал из Украины. В перерыве судебного заседания прокурор Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Алексей Донский заявил, что Виктор Янукович откровенно лжет на допросе по убийствам на Майдане. 

В ходе допроса, в котором он проходил по делу о расстреле Майдана, как свидетель, Янукович сообщил следствию, что не помнит разговаривал  ли он 20 февраля с министром МВД Виталием Захарченко, а вот с Владимиром Путиным разговор в этот день был. Всех подробностей разговора экс-президент на помнит, но скорее всего речь шла о представителе России Лукине, который присутствовал на встрече Януковича с министрами иностранных дел Польши, Германии и Франции.

Также экс-президент объяснил, что уехал в Крым, потому что в стране произошел госпереворот и его отстранили от власти. В ночь на 22 февраля Янукович покинул Межигорье.  Сначала он уехал в Харьков, затем в  Донецк. В тот  момент, когда Верховная Рада принимала постановление о самоустранении президента страны, Янукович  находился в резиденции Ахметова.

23 февраля  беглый президент  был уже в Крыму, а  24 февраля  - выехал в Россию. Но при этом на вопрос о том до какой даты Янукович себя считал президентом, он ответил, что до сих пор несет на себе эту ответственность.

Виктор Янукович также заявил, что хотел бы встретиться с мэром Киева Виталием Кличко, экс-премьер-министром Арсением Яценюком и главой ВО «Свобода» Олегом Тягнибоком.Также он добавил, что ни с кем не обсуждал расстрел Майдана, несмотря на многочисленные телефонные разговоры.

Во время судебного заседания стало известно, что экс-премьер-министр Украины Николай Азаров 18 февраля 2014 года летал в Санкт-Петербург (Россия), где встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Янукович извинился перед родными Небесной сотни и признал, что «отморозился»

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Теги: Путин, Россия, Янукович

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