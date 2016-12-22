Лукашенко подарил Кучме игрушечного петуха (видео)
22/12/2016 17:29
Кучма и Лукашенко провели встречу и обменялись подарками
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой обменялись подарками.
«Белорусский лидер вручил Леониду Кучма символ 2017 года – петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал президенту Беларуси другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли», – сообщил телеканал Беларусь-1.
Александр Лукашенко и Леонид Кучма во время встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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