Лукашенко подарил Кучме игрушечного петуха (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой обменялись подарками.

«Белорусский лидер вручил Леониду Кучма символ 2017 года – петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал президенту Беларуси другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли», – сообщил телеканал Беларусь-1.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма во время встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.