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Власть

Нардепа Фаермарка обвинили в давлении на СМИ

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Сергей Фаермарк, депутат ВРУ

Сергей Фаермарк, депутат ВРУ

Голландская дноуглубительная компания «Ван Оорд» обвинила депутата Сергея Фаермарка в давлении на СМИ, которые вскрывают коррупцию в украинских портах, рассказывая о политиках и чиновниках, выстраивающих непрозрачные схемы.

 «Недопустимо, во время, когда Украина ведет борьбу с агрессором, гибнут украинские воины, спекулировать на патриотической теме, на теме защиты государства для оказания давления на журналистов, для запугивания сотрудников СМИ, рассказывающих о схемах в портах и коррупции «смотрящих»», -  отмечают голландские дноуглубители.

Напомним, ранее народный депутат Фаермарк заявил, что с помощью издания «Вести» «Кремль пытается изолировать Украину от инвесторов со всего мира». Парламентарий считает «кремлевской пропагандой» опубликованное изданием расследование под названием «Жадность Фаера сгубила». В статье, в частности, рассказывалось, что Фаермарк, выполняющий роль «куратора портовой отрасли» пытается монополизировать рынок дноуглубления. Бытует мнение, что летом этого года через два кипрских офшора депутат стал собственником 55% акций дочерней компании «Ян де Нул Украина». И уже через несколько месяцев компания получила заказ от порта «Южный» почти на миллиард гривен. Других участников, в том числе, транснациональный дноуглубительный гигант «Ван Оорд», тендерная комиссия забраковала, несмотря на то, что компания предложила более низкую цену. «Вести» также цитировали участников рынка, заявивших, что Фаермарк «утратил связь с реальностью», «настроив против себя всю отрасль».

В статье упоминается и крупная голландская компания «Ван Оорд» - один из участников тендера в «Южном». Именно из-за ее жалобы в Антимонопольный комитет «Ян де Нул Украина» лишилась заказа на проведение дноуглубления (по указанию премьер-министра был назначен новый тендер через систему ProZorro). В украинском представительстве «Ван Оорд» заявления Фаермарка о «руке Москвы», которая с помощью журналистских антикоррупционных расследований расшатывает стабильность в портовой отрасли, называют бредом.

«Посмотрите структуру наших собственников – мы голландская компания. Мы похожи на руку Москвы? Подобные заявления - это полный бред», - пояснил директор представительства Игорь Тыныныка.

По мнению Игоря Тыныныки, Антимонопольный комитет принял абсолютно правильное решение, отменив тендер на дноуглубление в порту «Южный», победу в котором отдали компании «Яне де Нул Украина». Ведь предложение «Ван Оорд» было на 90 млн.грн дешевле.

«Те аргументы, которые использовались Южненским филиалом АМПУ (Администрации морских портов Украины) с целью нашей дисквалификации – надуманы и абсолютно незаконны», - заявил Игорь Тыныныка.

По его словам, дискредитацией Украины в глазах международных инвесторов занимаются не средства массовой информации, а «смотрящие» за портами политики и нечистые на руку чиновники АМПУ.

«Попытка отдельных политиков, прикрываясь своей политической силой, угрожать прессе, угрожать журналистам, которые вскрывают факты коррупции, уверен, вызовет негативную реакцию международного сообщества», - отметил эксперт.

По его словам, сегодня в «Южном» провести объективный и прозрачный тендер невозможно, поскольку чиновники вместе с «отдельными депутатами» разработали множество схем, позволяющих обходить даже систему ProZorro. «Когда чиновники хотят получить выгоду себе, они точно так же, через систему ProZorro, самого дешевого претендента по надуманным причинам выбьют из конкурса, дисквалифицируют. И точно так же выберут победителем самого дорогого участника. Будет все то же самое», - сказал Тыныныка

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Теги: суд, иск, тендер, порт Южный

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