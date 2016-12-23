Хмельницкий, Полтава и Кировоград предложат Порошенко подписать договор об автономии

Местные власти хотят юридически зафиксировать права регионов и ограничить влияние столицы

Местные народные избранники Хмельнитчины, Полтавщины и Кировоградчины выступили на межрегионального форуме за подписание договора о распределении полномочий между местными органами власти и Кабинетом министров Украины, передает портал From-UA. Они считают, что договор с центральными властями должен наделить регионы специальными полномочиями для решения социально-экономических и гуманитарных вопросов. По мнению инициаторов подписания документа, самой большой проблемой в этих трех регионах является проблема сельского хозяйства, где общенациональные программы не работают.

За договорные отношения, в частности, выступили представители партий «Батькивщина» и «Наш край». Ранее все три облсовета проголосовали за введение договорных отношений. На форуме депутаты подтвердили приверженность этому курсу.

Алексей Порохня, депутат Полтавского областного совета от партии «Родной город», подчеркнул необходимость четкого разграничения полномочий для улучшения качества предоставляемых населению услуг. «Мы должны выйти из кризиса. Власть на местах и в Киеве должна четко понимать свои функции. Для этого нужно юридически закрепить, чтобы каждый понимал, что конкретно он должен делать», – отметил народный избранник.

С ним согласен депутат Хмельницкого областного совета от фракции «Батькивщина» Анатолий Перейма, он сказал: «Мы стремимся максимально ускорить процесс проведения реформ, ведь реальная европейская практика доказывает, что передача полномочий – современная модель демократического государства. А что это означает? Это реальные полномочия на местах, это четкое понимание кто должен что делать. Поэтому необходимо сесть и заключить соответствующие соглашения, где будут прописаны функции каждого субъекта».

Выступая перед собравшимися, Григорий Сергиенко, кировоградский депутат от партии «Наш край», заявил: «Недавно с трибуны Верховной Рады была подтверждена депутатами от Блока Петра Порошенко необходимость смены курса и заключения соответствующих соглашений. Такая практика распространения ответственности, по моему мнению, и мнению партии, позволила бы реально конкретизировать обязанности и ответственность сторон».

Депутаты договорились о продолжении скоординированной работы по административно-территориальной реформе и отстаиванию интересов жителей регионов.