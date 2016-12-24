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Власть

Онищенко обвинил Порошенко в массовых откатах с госкомпаний

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Порошенко требует с государственных предприятий откаты

Порошенко требует с государственных предприятий откаты

Президент Украины Петр Порошенко с каждого государственного предприятия в Украине требует откаты, а те, кто отказываются платить рассматривались как нелояльные и подвергались систематическим атакам со стороны правительства. Об этом заявил беглый народный депутат («Воля народа») Александр Онищенко, которому инкриминируют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций, а также государственную измену.

«Я избранный член парламента Украины, и я лично наблюдал за тем, как Порошенко участвовал в коррупции грандиозного и беспрецедентного масштаба», — сообщил Time он.

Также он обвинил президента Украине в том, что он требует откаты  от каждого госпредприятия в стране. 

«За последние три года я лично был свидетелем того, как он украл сотни миллионов долларов, требуя откаты от каждого контракта с участием государственного предприятия на Украине. Те, кто отказывается платить откаты, рассматривались как нелояльные и подвергались систематическим атакам со стороны правительства. Так произошло и со мной»,— добавил он.

Ранее «Комментарии» сообщали о том, Интерпол отказал Украине в объявлении в международный розыск беглого депутатаВерховной Рады Александра Онищенко.

Напомним, Александру Онищенко вменяют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций. Следователи считают, что газ, который добывали компании Онищенко в рамках совместной деятельности с «Укргаздобычей», попадал на фиктивные биржи по заниженной цене. Его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной.

Также отмечалось, что всего в рамках уголовного производства задержаны 12 человек.

Сам Онищенко выехал за границу. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, называли его мать и бизнесмена Валерия Постного. Пятеро фигурантов «газового дела» признали себя виновными и согласились на сделку со следствием.

Однако Онищенко отрицает все обвинения в свой адрес. 5 июля Верховная Рада дала согласие на задержание и арест депутата Александра Онищенко. В начале августа в Латвии арестовали счета Онищенко. Кроме того, 5 подозреваемых по делу Онищенко признали свою вину и подписали соглашение со следствием.

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Теги: Порошенко, Онищенко, откаты

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