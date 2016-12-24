Гонтарева утаила в декларации долг на 15 миллионов

Руководитель Нацбанка Украины Валерия Гонтарева в электронной декларации скрыла долг частного учреждения перед ней в сумме 15 миллионов, сообщил нардеп Сергей Тарута

«Глава НБУ нарушила закон о принципах предотвращения коррупции. В своей декларации в графе №12 она не указала долги третьих лиц перед ней. Однако, один из владельцев компании ICU Макар Пасенюк утверждает, что они еще не выплатили Валерии Гонтарева трехлетние дивиденды за акции компании», - отметил он.

По его словам, долг частной компании составляет около 15 млн и она должна была это указать в декларации, пишет zik.

Он добавил, что обратился по этому поводу в милицию и сообщил факты, которые, по его мнению, свидетельствуют о злоупотреблениях руководителя Нацбанка Украины.

фото: Tv.ua