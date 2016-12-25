Премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана
25/12/2016 09:28
Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль
Израиль принял решение в знак протеста против того, что Украина поддержала резолюцию СБ ООН против израильских поселений на палестинских территориях
В Израиле уже не ждут премьер-министра Украины Владимир Гройсмана, официальный визит которого в эту страну был запланирован на следующей неделе.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит своего украинского коллеги из-за голосования Киева за антиизраильскую резолюцию по поселениям, принятую Советом Безопасности ООН. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
«Решение об отмене визита сделано в знак протеста против того факта, что Украина - обычно дружественно настроенное к Израилю государство - проголосовало за резолюцию СБ ООН против поселений», - пишет издание.
Напомним, в пятницу, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях.
В сою очередь Беньямин Нетаньяху считает, что принятая Советом Безопасности ООН резолюция по поселениям является попыткой навязать еврейскому государству условия мирного урегулирования с палестинцами, у которой нет перспектив.
Ранее «Комментарии» писали о том, что иудеи всего мира отмечают праздник Хануки.
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Теги: Израиль, Украина, официальный визит, отмена
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Премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана
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