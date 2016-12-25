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Власть

Премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана

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Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль

Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль

Израиль принял решение в знак протеста против того, что Украина поддержала резолюцию СБ ООН против израильских поселений на палестинских территориях

В Израиле уже не ждут премьер-министра Украины Владимир Гройсмана, официальный визит которого в эту страну был запланирован на следующей неделе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение отменить визит своего украинского коллеги из-за голосования Киева за антиизраильскую резолюцию по поселениям, принятую  Советом Безопасности ООН.  Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

«Решение об отмене визита сделано в знак протеста против того факта, что Украина - обычно дружественно настроенное к Израилю государство - проголосовало за резолюцию СБ ООН против поселений», - пишет издание.

Напомним, в  пятницу, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство израильских поселений на палестинских территориях.

В сою очередь  Беньямин Нетаньяху считает, что принятая Советом Безопасности ООН резолюция по поселениям является попыткой навязать еврейскому государству условия мирного урегулирования с палестинцами, у которой нет перспектив.

Ранее «Комментарии» писали о том, что иудеи всего мира отмечают праздник Хануки.

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Теги: Израиль, Украина, официальный визит, отмена

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