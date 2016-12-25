МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Кононенко встречался с Онищенко в Вене

0

Встреча Онищенко, Кононенко, Злочевского в Вене

Встреча Онищенко, Кононенко, Злочевского в Вене

При разговоре нардепа от БПП Игоря Кононенко с экс-министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским присутствовал Александр Онищенко.

Ранее СМИ сообщали о месте встречи - недорогой ресторан Plachutta в самом центре австрийской столицы, однако, не было достоверной информации о количестве участников.  

Напомним, что депутата Онищенко считают одним из организаторов «газовой схемы» и подозревают в незаконном присвоении средств. 22 июня НАБУ и САП раскрыли схему хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, Александр Онищенко подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

 

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Кононенко, Онищенко, Злочевский

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Онищенко обвинил Порошенко в массовых откатах с госкомпаний

Онищенко обвинил Порошенко в массовых откатах с госкомпаний

"> Украина в глазах Европы: война, коррупция, Гонтарева

Украина в глазах Европы: война, коррупция, Гонтарева

"> НАБУ допрашивало беглого Онищенко в течение двух часов

НАБУ допрашивало беглого Онищенко в течение двух часов

"> Онищенко находится в Германии, но готов вернуться в Украину

Онищенко находится в Германии, но готов вернуться в Украину

Загрузка...

Последние новости

23:13

НБА. Бостон Селтикс на выезде обыграл Нью-Йорк Никс

22:13

Кононенко встречался с Онищенко в Вене

21:10

Ливийцам-угонщикам самолета суд предъявил обвинения

19:45

В Чили произошло мощное землетрясение

Читать все »

Последние статьи

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Читать все »

Регионы

Одесса

Депутата, учинившего в облсовете драку, не удалось снять с должности председателя комиссии

Депутата, учинившего в облсовете драку, не удалось снять с должности председателя комиссии »

Донбасс

Общественники рассказали, как "вычисляют" псевдопереселенцев

Общественники рассказали, как "вычисляют" псевдопереселенцев »

Запорожье

Полицию Запорожья обвинили в "крышевании" наркоторговли и указали адрес (ФОТО)

Полицию Запорожья обвинили в "крышевании" наркоторговли и указали адрес (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.