Кононенко встречался с Онищенко в Вене

При разговоре нардепа от БПП Игоря Кононенко с экс-министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским присутствовал Александр Онищенко.

Ранее СМИ сообщали о месте встречи - недорогой ресторан Plachutta в самом центре австрийской столицы, однако, не было достоверной информации о количестве участников.

Напомним, что депутата Онищенко считают одним из организаторов «газовой схемы» и подозревают в незаконном присвоении средств. 22 июня НАБУ и САП раскрыли схему хищения средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, Александр Онищенко подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.