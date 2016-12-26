Летом на дорогах Украины появятся дорожные патрули
26/12/2016 19:19
На первых порах в новую службу наберут около 2600 человек
С начала года стартует набор в Дорожно-патрульную службу
С 2017 года стартует набор в новое подразделение МВД – Дорожно-патрульную службу. Об этом заявил заместитель главы Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины, руководитель Управления безопасности дорожного движения Иван Прохоренко.
По его словам, Дорожно-патрульная полиция Украины будет следить за безопасностью на дорогах и соблюдением правил дорожного движения как в населенных пунктах, так и на трассах.
Полицейские также будут патрулировать ключевые загородные шоссе. На первых порах в новую службу наберут около 2600 человек. На службу патрульные выйдут с лета, а окончательно подразделение будет сформировано до декабря.
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Теги: патрульные, полиция
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