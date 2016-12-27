В Казахстане нашли мертвым российского дипломата

В Усть-Каменогорске, в арендованной квартире, найден был мертвым сотрудник Министерства иностранных дел России Роман Скрыльников.
По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.
Сообщается, что Скрыльников был в Казахстане в командировке. Специалисты, обследовавшие тело, не нашли признаков насильственной смерти, сообщает ФБН.
В посольстве РФ в Казахстане подтвердили информацию о смерти дипломата.
Напомним, 26 декабря в центре Москвы был найден мертвым руководитель аппарата главы Роснефти Игоря Сечина Олег Еровинкин который отвечал за секретные документы.
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Теги: МИД РФ
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