В Казахстане нашли мертвым российского дипломата

В Усть-Каменогорске, в арендованной квартире, найден был мертвым сотрудник Министерства иностранных дел России Роман Скрыльников.

По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.

Сообщается, что Скрыльников был в Казахстане в командировке. Специалисты, обследовавшие тело, не нашли признаков насильственной смерти, сообщает ФБН.

В посольстве РФ в Казахстане подтвердили информацию о смерти дипломата.

Напомним, 26 декабря в центре Москвы был найден мертвым руководитель аппарата главы Роснефти Игоря Сечина Олег Еровинкин который отвечал за секретные документы.