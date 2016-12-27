Гройсман пообещал до конца недели решить судьбу ОПЗ

Дальнейшая судьбы Одесского припортового завода (ОПЗ) будет решена вероятнее всего, до конца недели. Об этом во время посещения Государственной пожарно-спасательной части №13 в Киеве заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы определяемся и, думаю, что до конца недели будут предложения относительно того, что более целесообразно, какие решения сейчас принять для урегулирования вопроса относительно ОПЗ», - сказал Гройсман.

Также он сообщил, что поручил первому вице-премьер-министру Степану Кубиву изучить этот вопрос. Под его руководством было проведено несколько заседаний рабочей группы, ситуация с ОПЗ тщательно изучается, отметил руководитель правительства.

Как сообщали «Комментарии», Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины назначил проведение конкурса по продаже 99,57% акций ПАО «Одесский припортовый завод» на 14 декабря 2016 года. Начальная цена пакета акций ФГИ установлена на уровне 5,16 млрд. грн ($202,39 млн.), шаг торгов – 150 млн. грн.

Первая попытка приватизации ОПЗ, которая была намечена на 26 июля, провалилась из-за того, что ни один из претендентов не подал заявку на участие в конкурсе.

Ранее, согласно бюллетеню Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, о намерении принять участие в конкурсе по приватизации ОПЗ заявили ЧАО «Укрнефтебурение», которую связывают с совладельцем группы «Приват» Игорем Коломойским, и кипрская Glenshee Holdings Ltd Александра Ярославского.