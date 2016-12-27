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Власть

Гройсман пообещал до конца недели решить судьбу ОПЗ

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Судьба Одесского припортового завода решится до конца недели

Судьба Одесского припортового завода решится до конца недели

Дальнейшая судьбы Одесского припортового завода (ОПЗ) будет решена вероятнее всего, до конца недели. Об этом во время посещения Государственной пожарно-спасательной части №13 в Киеве   заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы определяемся и, думаю, что до конца недели будут предложения относительно того, что более целесообразно, какие решения сейчас принять для урегулирования вопроса относительно ОПЗ», - сказал  Гройсман.

Также он сообщил, что поручил первому вице-премьер-министру Степану Кубиву изучить этот вопрос. Под его руководством было проведено несколько заседаний рабочей группы, ситуация с ОПЗ тщательно изучается, отметил руководитель правительства.

Как сообщали «Комментарии», Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины назначил проведение конкурса по продаже 99,57% акций ПАО «Одесский припортовый завод» на 14 декабря 2016 года. Начальная цена пакета акций ФГИ установлена на уровне 5,16 млрд. грн ($202,39 млн.), шаг торгов – 150 млн. грн.

Первая попытка приватизации ОПЗ, которая была намечена на 26 июля, провалилась из-за того, что ни один из претендентов не подал заявку на участие в конкурсе.

Ранее, согласно бюллетеню Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, о намерении принять участие в конкурсе по приватизации ОПЗ заявили ЧАО «Укрнефтебурение», которую связывают с совладельцем группы «Приват» Игорем Коломойским, и кипрская Glenshee Holdings Ltd Александра Ярославского.

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Источник: «УкрИнформ»,

Теги: ОПЗ, Гройсман

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