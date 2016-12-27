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Нардеп-торговец Лубинец приглядел сеть «АТБ»

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Нардеп-торговец Лубинец приглядел сеть «АТБ»

Нардеп-торговец Лубинец приглядел сеть «АТБ»

Вслед за национализацией ПриватБанка народные депутаты от фракции «Солидарность – Блок Петра Порошенко», в частности член межфракционного объединения «Депутатский контроль» Дмитрий Лубинец, развернули в информационном пространстве «акцию», целью которой является захват самой крупной в Украине торговой продовольственной сети «АТБ» с целью ее дальнейшей национализации

Нардеп Дмитрий Лубинец, который, как поговаривают, совмещает свою депутатскую деятельность с бизнесом, на днях в эфире одного из украинских телеканалов заявил о том, что торговая сеть «АТБ» торгует на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, и тем самым может нести угрозу национальной безопасности. Чтобы «обезопасить» Украину, он предложил сеть «АТБ» национализировать.

По мнению Лубинца, национализация «АТБ» позволит установить социальные цены на продукты питания, а такжет, поможет малообеспеченным украинцам.

Для того, чтобы «передел» получился правдоподобным, нардепы обратились к Совету национальной безопасности и обороны, Государственной фискальной службе и Службе безопасности Украины с требованием расследовать и дать правую оценку ряду фактов относительно сети супермаркетов «АТБ-Маркет» и их якобы работы на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Однако руководство «АТБ» ранее неоднократно заявляло о том, что они не ведут никакой деятельности на оккупированных территориях, кроме того, свои заявления компания подкрепляла официальными результатами проверок торговой сети со стороны СБУ, МВД, ГПУ и других правоохранительных структур. Но несмотря на официальные документы, Лубинец и его коллеги по фракции продолжают обвинять торговую сеть в национальной измене и заваливать депутатскими запросами правоохранительные органы.

Заинтересованность Лубинца к крупнейшей торговой сети очевидна: согласно данным его деклараций за 2014 и 2015 года он продолжает получать доходы от участия в бизнес проектах, которые реализуются на Донбассе, а именно в Волновахе.

В одном из интервью нардеп рассказывал о том, что он является владельцем торгового центра, в котором среди всего прочего продаются продукты. Также стало известно, что исходя из его декларации в 2014 году торговый бизнес принес ему 417,2 тыс. грн., а в 2015 году его доходы от предпринимательской деятельности составили всего 10 тыс грн. Кроме того, он сообщал о том, что наличными у него около 1 млн грн. За счет чего доходы нардепа за один год выросли с 417 до 1 млн грн, остается загадкой.

Однако есть один достаточно интересный факт, который указывает на то, Лубинец или занизил свои доходы или скрывает. Так, согласно декларации, у него в собственности находится недвижимое имущество площадью 1470 кв.м, что вдвое больше совокупной коммерческой собственности всех депутатов из Донбасса. К примеру, Сергею Таруте с Юрием Солодом принадлежит 545 кв.м. Наталье Королевской – 557 кв.м.

Напомним, ранее СМИ распространили документы, согласно которым подконтрольные владельцам сети «АТБ» супермаркеты платят налоги в России. Кроме того, была также обнародована информация о продолжении «АТБ» работы на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Было также опубликовано обращение депутатов к СБУ и СНБО по этому поводу.

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