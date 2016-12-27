На что рассчитывает отпускник-«камикадзе» Яценюк

Пока лидер «Народного фронта» в статусе главного политического неудачника года продолжает зализывать раны, его однопартийцы работают над запуском альтернативных проектов, но уже без Яценюка

Тех, кто соскучился за 10-тиминутками Арсения Яценюка, которыми тот традиционно радовал телезрителей вплоть до своей отставки с премьерского поста в апреле 2016 года, ждал предновогодний сюрприз. 26 декабря был запущен рекламный видеоролик «Народного фронта», в котором партийный лидер кратко, всего за одну минуту, напомнил украинцам не только о своем политическом существовании, но и об уже подзабытом с парламентских выборов-2014 центральном лозунге НФ – «Сильная команда для сложных времен».

В принципе, если подходить сугубо с формальной точки зрения, ничего удивительного в возвращении Яценюка на «голубые экраны» страны нет. Ведь он возглавляет политическую силу, представители которой не только занимают важные должности в нынешнем правительстве, но и без чьей парламентской фракции правящая коалиция будет в один момент разрушена с последующей неизбежностью новых перевыборов. Видимо, в качестве возможной подготовке к внеочередной избирательной кампании и следует рассматривать данный видеоролик. Но есть одно «но» - в нем не прозвучало для избирателей ничего нового, кроме политтехнологического имиджмейкерства в банальном стиле «чтобы совсем не забыли».

«Мы вместе пережили три очень сложных года. Вам рассказывали много лжи о «Народном фронте» и нашей команде. Пока другие врали, мы делали то, что нужно стране. Именно «Народный фронт» стал политическим гарантом обороны и обновления Украины. Мы заложили основу для экономического роста. Нашу позицию ценят и уважают в мире, потому что мы действуем. «Народный фронт» создает, а не уничтожает. Мы поддерживаем, а не бьем в спину. Я всегда говорил, что легко не будет. Но нам все удастся. Победа и правда за нами», - убеждает зрителей находящийся в затянувшемся отпуске бывший премьер-«камикадзе». Правда, до конца непонятно, кто та аудитория, которая должна внять подобным убеждениям от политика, продолжающего пребывать в неформальном статусе главного лузера уходящего 2016 года. Если, конечно, не иметь в виду тот коллектив его соратников, который появляется на финальных кадрах видеоролика.

Насколько ныне сильна команда Яценюка, каждый может понять по соцопросам как минимум за последний год, где рейтинг «фронтовиков» застыл на «сильной» отметке в 1%. И это притом, что 26 октября 2014-го на внеочередных выборах в Верховную Раду «Народный фронт» занял первое место с 22% голосов избирателей. Впрочем, более чем двадцатикратное падение – это действительно сложные времена. После такого обнуления своего общественного влияния политики обычно уходят на политическую пенсию, напоминая о себе либо своими мемуарами, либо переквалифицировавшись в независимые эксперты. Благо, опыта и знаний для такого рода жизнедеятельности – хоть отбавляй. Но Арсений Петрович не с тех, кто «сдается без боя», даже если последний «бой» уже окончательно проигран.

Сразу после весенней отставки Яценюка была масса прогнозов о его ближайшем будущем. Существовали даже ожидания, что экс-премьер после непродолжительной летней паузы вернется к активной публичной деятельности с помощью своеобразного турне по регионам страны. И уже осенью будет объяснять на встречах с согражданами, почему те или иные действия Кабмина Владимира Гройсмана в экономике и социальной сфере провалились, а любые правительственные удачи сходу записывались бы на свой, яценюковский, счет. Мол, все дело в обычной инерции. Собственно, в таком духе вполне можно воспринимать слова лидера НФ из его видеоролика о том, что «мы заложили основу для экономического роста». Хотя вместо поездок по городам и весям Украины был выбран более щадящий для организма режим общения с народом - в виде телеобращения. И не осенью, а аккурат под Новый год.

В таком же «эконом-классе» происходит участие Яценюка и в других актуальных политических процессах. На первый взгляд все более-менее «в ажуре». Экс-премьер и дальше входит в так называемый «стратегический совет» при президенте Петре Порошенко, то есть при его непосредственном участии принимаются наиболее важные для страны решения. Его буковинский земляк Максим Бурбак продолжает возглавлять парламентскую фракцию НФ, тем самым партийный лидер держит свою руку на пульсе главного своего политического козыря – сплоченного «фронтового» отряда в ВР, который дисциплинированно жмет кнопки без каких-либо внутренних разбирательств. Самого же Арсения Петровича все еще принимают у себя и вице-президент США Джо Байден, и немецкий канцлер Ангела Меркель. Но кулуарщина никогда не была коньком Яценюка, к тому же популярности в народе она отнюдь не добавляет.

Да и дезинтеграционные процессы в самой партии вряд ли можно купировать хоть кулуарно, хоть с помощью постановочно-рекламных телеобращений. И это при фактической «заморозке» всех партструктур «Народного фронта» и наличию в нем различных групп влияния, давно замерших в позиции «на старт». И это касается не только определенных планов главы МВД Арсена Авакова на счет недавно созданной нардепом - «азовцем» Андреем Билецким правой партии «Национальный корпус», где в случае перевыборов может оказаться и другой VIP-«фронтровик» - действующий спикер парламента Андрей Парубий со своими соратниками по «Самообороне Майдана». Поговаривают, что созданием личного политического проекта нынче очень озабочен Александр Турчинов, являющийся в современных раскладах настоящей «золотой акцией» НФ. По крайней мере, об этом, как минимум, свидетельствует последняя небывалая медиа-активность секретаря СНБО, что было для него несвойственно с декабря 2014-го, когда он перебрался с ВР в малопубличный Совбез.