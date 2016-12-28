«Укрзализныця». Год fuck-up`ов

«Укрзализныця» с треском провалила 2016 год. Команда Войцеха Балчуна заполнила свои фейсбуки и СМИ громкими обещаниями. На деле ситуацию на железной дороге можно описать классическим выражением «Пропало все», или понятным иностранным топ-менеджерам словом «fuck-up».

Чтобы не быть голословными, мы собрали самые яркие провалы Балчуна и его команды.

Конкурсный fuck-up: Выборы в День дурака

Открытый кадровый конкурс на пост главы правления ПАО «Укрзализныця» стартовал 1 апреля, в День дурака. Символично, что его результаты называются главным разочарованием года в инфраструктурной отрасли. По крайней мере, такую оценку в конце года дал победителю конкура Войцеху Балчуну глава транспортного ведомства Владимир Омелян.

К участию в отборе вызвались 31 претендент. Уже тогда говорили, что условия конкурса прописаны под иностранца. Но кандидатуру фронтмена рок-группы Chemia и экс-директора польской PKP Cargo не включали в список фаворитов. Победа Балчуна стала для многих неожиданностью, которую поспешили назвать примером успешных реформ. А от него самого ожидали демонстрации эффективной работы. На тех же, кто предостерегал доверять крупнейшее госпредприятие «рок-звезде» смотрели искоса.

Скептики оказались правы. За полгода, проведенные на «Укрзализныце», польский экспат превратил госкомпанию в источник постоянных скандалов, и сам регулярно оказываясь в их эпицентре. При внимательном рассмотрении видно, что Балчун изначально не пытался казаться хорошим. Первые два месяца его не могли заманить в Киев. Победив еще в конце апреля, Войцех Балчун неоднократно переносил свое вступление в должность, оставляя в дураках то министра Омеляна, то премьера Гройсмана. Высокопоставленные чиновники были вынуждены раз за разом оправдываться и рассказывать прессе о скором появлении польского экспата. А он более двух месяцев гастролировал с концертами и торговался за зарплату. Сойдясь на окладе почти в полмиллиона гривен в месяц, новый глава правления «Укрзализныци» подписал контракт.

Командный fuck-up: Рокер и стриптизерша

Не оправдала надежд и «молодая команда» нового главы правления. В течение нескольких месяцев иностранцы, приглашенные Балчуном в Украину, не могли подготовить документы и получить разрешения на работу. Тем временем глава УЗ рассказывал, как ему вставляют палки в колеса при формировании своей команды. А когда новым топ-менеджерам удалось официально обустроиться на «Укрзализныце», они поспешили оформить себе компенсации. В итоге к концу года члены польской команды Балчуна прославились рекордной доплатой – суммарно они получили более 3 млн гривен.

Изюминкой в команде рокера стала спутница-стриптизерша. Вероника Марчук-Пазура, приглашенная Войцехом Балчуном в Киев в качестве помощника главы УЗ, начинала свою карьеру как танцовщица стриптиза в ночном клубе на Балтийском побережье. Позже сыграла в телесериале «Секс в меньшем городе», где снялась в нескольких эротических сценах.

Топливный fuck-up: День, когда поезда остановились

Войцех Балчун сделал на «Укразлизныце» то, что не удавалось даже самым одиозным его предшественникам. Но это достижение он вряд ли будет ставить себе в заслугу. В 2016-м из-за отсутствия топлива впервые остановилось движение нескольких тысяч товарных вагонов.

Дефицит дизтоплива для локомотивов, осуществляющих грузовые перевозки и формирование составов на ж/д станциях, начал ощущаться на «Укрзализныце» еще в мае. А к середине осени проблема достигла критических масштабов. От руководства транспортного монополиста неоднократно требовали сформировать резерв топлива, который снимет напряжение. «Просьба вернуться к практике формирования резерва топлива», - обращалась к Балчуну американская аграрная корпорация «Bunge».

Но польские менеджеры пустили проблему на самотек, из-за чего с августа запасы топлива постоянно колебались на уровне 2-4 дней. И в октябре произошел невиданный до тех пор кризис, который привел к остановке грузового сообщения. На сети железных дорог Украины остановились 11 тыс. полувагонов. Также 8 тыс. полувагонов стали на станциях Измаил, Изов, Николаев, Бурштын, Ладыжин. Движение удалось возобновить только после вмешательства министерства.

Как показало время, Балчуна этот опыт ничему не научил. В середине декабря без запасов топлива оказались Одесская и Донецкая железные дороги, было сокращено до минимума обслуживание портовых станций. На этот раз полной остановки сообщения чудом удалось избежать.

Коррупционный fuck-up: Балчун повержен, мафия бессмертна

В августе в СМИ просочилась информация о коррупции, которую руководители «Укрзализныци» выстроили вокруг распределения грузовых вагонов. Оказалось, что при новой команде Балчуна на госпредприятии процветает старая схема вымогательства денег за дефицитный вагонный парк, а ее масштабы удивляют даже старожил. Особенно сильно от этого страдают предприятия, связанные экспортными контрактами: горно-металлургический комплекс нуждается в наиболее популярном типе подвижного состава – полувагонах, а предприятиям АПК хронически не хватает вагонов-зерновозов.

В среднем, более 30% грузов украинских грузоотправителей перевозится по стране полувагонами «Укрзализныци». При этом в ГМК этот показатель составляет около 15-17%. Непрозрачное распределение парка полувагонов УЗ позволяет кормиться на этом целом уряду частных фирм. Эти небольшие компании по странному стечению обстоятельств обеспечены государственными полувагонами на 90-100%. Фактически они выступают посредниками, которые предлагают крупным грузоотправителям за «комиссионные» получить недостающие полувагоны. Хочешь ехать, плати!

На эту схему неоднократно указывали и представители бизнеса, и журналисты. Но в УЗ не спешат с ней бороться. При этом на публику Балчун неоднократно говорил о непростом противостоянии с вагонной мафией. По его словам, сразить ее должна автоматизированная система распределения подвижного состава, запустить которую в «ближайшие месяцы» польский экспат пообещал еще в начале августа. Но накануне ее запуска в декабре сервера УЗ якобы подверглись хакерской атаке, что вынудило транспортную монополию вовсе перейти на бумажный документооборот.

Об успехах поляков на этом поприще красноречиво говорит уже декабрьское письмо гендиректора комбината «ArcelorMittal Кривой Рог» Парамжита Калона: «В ответ на запрос о предоставление вагонов УЗ часто отвечает отказом, ссылаясь на их отсутствие. Однако после официального отказа УЗ, с Arcelor связываются «частные лица и малоизвестные фирмы» с предложением предоставить вагоны. Но уже на 5-20% дороже, чем по официальному тарифу».

Вагонный fuck-up: Проколы Балчуна оплатит бизнес

Своевременно подавать вагоны грузоотправителям, кроме непобедимой вагонной мафии и алчных нефтетрейдеров, Балчуну мешает собственная нерасторопность. Заказанный бизнесом подвижной состав УЗ зачастую попадает на предприятия с задержкой в несколько дней. И с такой же задержкой уже груженые вагоны отправляются в путь. Это приводит к простоям в работе предприятий и срывам экспортных контрактов. В 2016 году УЗ не смогла обеспечить металлургов вагонами для транспортировки железорудного сырья к портам и границам ЕС. Только из-за этого отрасль теряет порядка 70 млн долларов в год.

Не лучше ситуация с обеспечением подвижным составом у украинских зернотрейдеров. По многочисленным сообщениям представителей крупнейших агрохолдингов, заявки на вагоны выполняются только на 10-40%. Как сообщили в «Нибулоне», в октябре подача вагонов составляла от заявленного уровня 16%, в ноябре — 9%. «Даже если вагоны представлены и загружены, их не забирают по 4-5 дней», - подчеркивают аграрии. В итоге на полях и открытых площадках до сих пор остаются десятки тысяч тон зерна.

Но польская команда своей вины в этом не видит. У Балчуна такую ситуацию частично списали на «попередников», которые довели вагоны и тепловозы до критического состояния. А частично переложили вину на управленцев среднего звена, которые якобы мешают иностранным топ-менеджерам наладить работу предприятия. Как экспаты решают эту проблему? Войцех Балчун заставил руководителей региональных филиалов написать заявление на увольнение с открытой датой. И пообещал переоборудовать в зерновозы вагоны для цемента. Аграриев, правда, это не сильно воодушевило, зато цементников шокировало.

Бюджетный fuck-up: Где деньги, Войцех?!

Поляки оказались падкими на деньги, но не сумели с толком распорядиться богатством, которое свалилось на них от последнего повышения тарифов на грузоперевозки. С 1 мая 2016 года тарифы «Укрзализныци» выросли на 15%. От повышения тарифов УЗ изначально ожидала получить дополнительные 7 млрд грн. Позже чиновниками говорилось уже только о 4,14 млрд гривен. А сейчас в отчете о выполнении финплана польская команда отчиталась в получении дополнительных только 2,83 млрд гривен, поскольку реальный грузооборот оказался меньше ожидаемого.

При этом средства, полученные в результате весеннего роста тарифов, до обновления вагонов и локомотивов практически не дошли. На сегодня степень изношенности подвижного состава «Укрзализныци» достигает катастрофических показателей – более 91%. Однако Балчун, который в итоге распоряжался поступившими средствами, предпочел потратить их на погашение долгов. Вместо обещанных в апреле полутора тысяч новых вагонов, к концу года экспаты отчитались только о 500. При этом большинство из них УЗ до сих пор не получила.

Коммуникационный fuck-up: Мы говорим на разных языках

Глава правления украинского транспортного монополиста упорно не хочет расставаться с образом эпатажной «рок-звезды». В таком же стиле выдержана его украинская страница в Фейсбук, которую Балчун использует для коммуникации с экспертами, журналистами и политиками. Если верить фейсбуку, жизнь главы УЗ в Украине превратилась в криминальную драму - хакерские атаки, угрозы расправы, сопротивление «попередников» и эпидемия панкреатита среди управленцев среднего звена, отравление и информационные «наезды» со стороны депутатов-транспортников.

Войцех Балчун оказался совершенно невосприимчив к критике. Как истинный рокер он, видимо, норовит разбить гитару о головы тех, кто не доволен его «выступлением». Все замечания о пробелах в работе, которых за полгода прозвучало немало, Балчун упорно списывает на происки врагов. При этом он совершенно не делает различий между анонимными пользователями соцсетей, которым не нравится грязное белье в поездах, и нардепами, предлагающими пути решения проблем с дефицитом топлива или вагонов. Польский рокер все списывает на «темники». Неудивительно, что при таком отношении главы «Укрзализныци» к депутатам, профильному министру не удается провести через парламент закон о железнодорожном транспорте.

Железная дорога в никуда

Вместо долгожданной западной манеры управления предприятием, Балчун продемонстрировал только «забалтывание» проблем. И спровоцировал массу проблем, которые уже обошлись в копейку «Укрзализныце» и ее клиентам. А утвержденный на днях финплан поляки до сих пор скрывают от посторонних глаз.

Кроме подписи министра документ получил ряд резких замечаний от руководителей профильного ведомства. Владимир Омелян называл детище Балчуна «откровенно слабым». А первый зам Евгений Кравцов отметил «советский подход к планированию».

Тем печальнее видятся перспективы «Укрзализныци». С таким качеством менеджмента fuck-up`ы «Укрзализныци» скоро сменятся epic fail`ом. А клиентам госкомпании, видимо, придется готовить деньги для «мотивации» иностранных менеджеров и привыкнуть к регулярным остановкам движения.