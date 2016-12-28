В Крыму место Поклонской занял бывший зампрокурора Москвы

Первый зампрокур Москвы Олег Камшилов назначен на должность так называемого прокурора оккупированного Крыма.

Кандидатуру Камшилова представил депутатам заместитель генерального прокурора РФ Леонид Коржинек.

«Генеральный прокурор вносит на ваше (государственного совета Крыма) согласование на должность прокурора Камшилова Олега Анатольевича», - отметил он.

Камшилов был первым заместителем Омского городского прокурора, первым заместителем прокурора Красноярского края, с 24 ноября 2015 года - первым заместителем прокурора города Москвы.

Ранее место Камшилова занимала Наталья Поклонская, которая прошла в Госдуму по результатам выборов, которые не признает Украина, ЕС и ряд других стран.