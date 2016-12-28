Суд отменил решение об аресте Курченко

Сегодня Апелляционный суд Киева отменил разрешение на задержание и арест владельца «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (CЕПЕК) Сергея Курченко, говорится в сообщении суда, размещенном на официальном сайте.

Жалоба касалась определения следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 года, «которой удовлетворено ходатайство заместителя начальника третьего отдела по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины об избрании в отношении Курченко С.В. меры пресечения в виде содержания под стражей».

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей удовлетворила апелляцию адвокатов Курченко и отменил решение суда первой инстанции.

В то же время, Апелляционный суд постановил новое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об избрании в отношении Курченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, о подозрениях в отношении Курченко Генпрокуратура объявила 20 марта 2014 года. Бизнесмену вменяют «махинации и хищения», связанные с предприятием Укргаздобыча. При этом его адвокат Андрей Федур уверен, что дело против Курченко рано или поздно закроют, поскольку у следствия нет ни доказательств противоправной деятельности его подзащитного, ни даже реального потерпевшего.

Ранее Федур уже сообщал о своих подозрениях о том, что с Одесского нефтеперерабатывающего завода, который в данный момент находится под арестом в связи с расследованием дела владельца группы компаний ВЕТЭК Курченко, хотят похитить нефть на десятки миллионов гривен. По словам адвоката, к этому причастны «весьма влиятельные люди» в Украине.

Как сообщали «Комментарии», адвокат владельца ВЕТЭК высказал предположение, что у прокуратуры нет данных о Курченко, которые приводит министр внутренних дел Арсен Аваков. По мнению адвоката, глава МВД преследует какие-то свои цели, делая «громкие заявления» о Сергее Курченко. Также Федур сообщил, что несмотря на громкие заявления в адрес его клиента ни МВД, ни СБУ вообще не проводят расследований по делу Курченко.